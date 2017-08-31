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08:05 (мск), источник: dostup1.ru

Жителя Троицка, поднявшего руку на сожительницу, уволили из Росгвардии

Мужчина пытается восстановиться на службе и заявляет, что его оговорили.

Житель Троицка (Челябинская область) попытался через суд оспорить свое увольнение из Войск Нацгвардии — мужчина лишился работы после заявления возлюбленной о побоях, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Житель Троицка обратился в суд с иском к Управлению вневедомственной охраны Войск Национальной гвардии Российской Федерации по Челябинской области о восстановлении на службе и отмене приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности в виде увольнения. Мужчина лишился работы, после того как причинил побои сожительнице. Факт недостойного поведения в быту подтвердила служебная проверка.

«Истец с выводами служебной проверки не согласился, пояснив, что не наносил побоев сожительнице, с которой у него действительно в мае 2017 года была ссора, но он лишь успокаивал девушку, удерживая ее за руки. Считает, что сожительница оговаривает его, пытаясь таким образом выселить из квартиры, которую они вместе снимают», — говорится в сообщении.

Суд отказал в удовлетворении исковых требований экс-гвардейца, поскольку был установлен факт совершения проступка, порочащего честь сотрудника Войск Национальной гвардии, который подтвержден материалами доследственной проверки, материалами служебной проверки и показаниями свидетелей.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Челябинский областной суд.

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