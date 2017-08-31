Жителя Троицка, поднявшего руку на сожительницу, уволили из Росгвардии
Мужчина пытается восстановиться на службе и заявляет, что его оговорили.
Мужчина пытается восстановиться на службе и заявляет, что его оговорили.
Житель Троицка (Челябинская область) попытался через суд оспорить свое увольнение из Войск Нацгвардии — мужчина лишился работы после заявления возлюбленной о побоях, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Житель Троицка обратился в суд с иском к Управлению вневедомственной охраны Войск Национальной гвардии Российской Федерации по Челябинской области о восстановлении на службе и отмене приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности в виде увольнения. Мужчина лишился работы, после того как причинил побои сожительнице. Факт недостойного поведения в быту подтвердила служебная проверка.
«Истец с выводами служебной проверки не согласился, пояснив, что не наносил побоев сожительнице, с которой у него действительно в мае 2017 года была ссора, но он лишь успокаивал девушку, удерживая ее за руки. Считает, что сожительница оговаривает его, пытаясь таким образом выселить из квартиры, которую они вместе снимают», — говорится в сообщении.
Суд отказал в удовлетворении исковых требований
Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Челябинский областной суд.