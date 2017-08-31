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08:13 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Большой этнографический диктант напишут южноуральцы

Челябинская область 3 сентября присоединится к всероссийской акции «Большой этнографический диктант».

Для участия в диктанте необходимо только знание русского языка и подходящий возраст — от 15 лет, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Участники этого мероприятия должны ответить на 30 вопросов: федеральных и региональных. На выполнение заданий отводится определенное время. Самый грамотный участник может набрать 100 баллов за все вопросы — это максимальная сумма.

«Диктант проводится с целью оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России, и привлечения внимания к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений», — пояснили организаторы.

Кроме региональных площадок будет организовано онлайн-тестирование на сайте большого этнографического диктанта — в 13 часов по московскому времени. Ответы можно будет найти на официальном сайте мероприятия до 10 ноября.

Всю информацию об акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте www.mirento.ru и на официальном сайте ФАДН России www.fadn.gov.ru.

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