Большой этнографический диктант напишут южноуральцы
Челябинская область 3 сентября присоединится к всероссийской акции «Большой этнографический диктант».
Челябинская область 3 сентября присоединится к всероссийской акции «Большой этнографический диктант».
Для участия в диктанте необходимо только знание русского языка и подходящий возраст — от 15 лет, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Участники этого мероприятия должны ответить на 30 вопросов: федеральных и региональных. На выполнение заданий отводится определенное время. Самый грамотный участник может набрать 100 баллов за все вопросы — это максимальная сумма.
«Диктант проводится с целью оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России, и привлечения внимания к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений», — пояснили организаторы.
Кроме региональных площадок будет организовано
Всю информацию об акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте www.mirento.ru и на официальном сайте ФАДН России www.fadn.gov.ru.