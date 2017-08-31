Школьники нашли гильзу от артиллерийского снаряда

Школьники в селе Перемское нашли гильзу от артиллерийского снаряда времен Великой Отечественной войны. Подобные находки встречаются там довольно часто. Пришлось даже переместить артефакты в местный музей — им места уже не хватает. Кто поможет?

Уголок русской избы в школьном музее — на небольшом пространстве соседствуют самые разные экспонаты. Бережно собирает всё учитель биологии Вера Лаврова. Она же утверждает — экспонаты в Перемском буквально под ногами на каждом шагу.

Вот дом, где когда-то находилось кладбище, место на котором, по старинным поверьям, нужно было оплатить. И каждый год во время посадки картошки здесь находят старинные монеты.

А это самая свежая находка из соседней деревни Адамово — гильза от снаряда. Её происхождение Вера Ивановна с учеником выясняла опытным путём: сначала предположили, что это трофей с фронта, потом, положив его в вещмешок, решили, что нести его многие километры было бы неудобно. Затем специалист-оружейник подсказал — это гильза немецкого снаряда от пушки 75 калибра, которую привезли, чтобы переплавить.

Вера Лаврова, учитель биологии Перемской общеобразовательной школы: «Теперь нам надо найти человека, который действительно подтвердил бы, что да, на металлургический завод привозили вот этот металлолом».