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08:04 (мск), источник: Вести - Пермь

Школьники нашли гильзу от артиллерийского снаряда

Экспонаты в Перемском буквально под ногами на каждом шагу.

Школьники в селе Перемское нашли гильзу от артиллерийского снаряда времен Великой Отечественной войны. Подобные находки встречаются там довольно часто. Пришлось даже переместить артефакты в местный музей — им места уже не хватает. Кто поможет?

Уголок русской избы в школьном музее — на небольшом пространстве соседствуют самые разные экспонаты. Бережно собирает всё учитель биологии Вера Лаврова. Она же утверждает — экспонаты в Перемском буквально под ногами на каждом шагу.

Вот дом, где когда-то находилось кладбище, место на котором, по старинным поверьям, нужно было оплатить. И каждый год во время посадки картошки здесь находят старинные монеты.

А это самая свежая находка из соседней деревни Адамово — гильза от снаряда. Её происхождение Вера Ивановна с учеником выясняла опытным путём: сначала предположили, что это трофей с фронта, потом, положив его в вещмешок, решили, что нести его многие километры было бы неудобно. Затем специалист-оружейник подсказал — это гильза немецкого снаряда от пушки 75 калибра, которую привезли, чтобы переплавить.

Вера Лаврова, учитель биологии Перемской общеобразовательной школы: «Теперь нам надо найти человека, который действительно подтвердил бы, что да, на металлургический завод привозили вот этот металлолом».

За помощью Вера Лаврова обратилась к депутату краевого парламента Валентину Костылеву. Увлечённый краевед мечтает показать регион и своим ребятам. Экскурсия для ребят станет подарком к новому учебному году. Кроме того, с профессиональными подсказками в школьный музей приедет специалист, который организует современные выставки для нефтяников.

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