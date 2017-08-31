Школьники нашли гильзу от артиллерийского снаряда
Экспонаты в Перемском буквально под ногами на каждом шагу.
Экспонаты в Перемском буквально под ногами на каждом шагу.
Школьники в селе Перемское нашли гильзу от артиллерийского снаряда времен Великой Отечественной войны. Подобные находки встречаются там довольно часто. Пришлось даже переместить артефакты в местный музей — им места уже не хватает. Кто поможет?
Уголок русской избы в школьном музее — на небольшом пространстве соседствуют самые разные экспонаты. Бережно собирает всё учитель биологии Вера Лаврова. Она же утверждает — экспонаты в Перемском буквально под ногами на каждом шагу.
Вот дом, где
А это самая свежая находка из соседней деревни Адамово — гильза от снаряда. Её происхождение Вера Ивановна с учеником выясняла опытным путём: сначала предположили, что это трофей с фронта, потом, положив его в вещмешок, решили, что нести его многие километры было бы неудобно. Затем
Вера Лаврова, учитель биологии Перемской общеобразовательной школы: «Теперь нам надо найти человека, который действительно подтвердил бы, что да, на металлургический завод привозили вот этот металлолом».
За помощью Вера Лаврова обратилась к депутату краевого парламента Валентину Костылеву. Увлечённый краевед мечтает показать регион и своим ребятам. Экскурсия для ребят станет подарком к новому учебному году. Кроме того, с профессиональными подсказками в школьный музей приедет специалист, который организует современные выставки для нефтяников.