Головкин и его команда ответили на критику Макгрегора
Титулованный средневес Геннадий Головкин, а также его тренер и промоутер прокомментировали слова Конора Макгрегора, ранее раскритиковавшего GGG и Сауля Альвареса, сообщает Sports.kz.
Титулованный средневес Геннадий Головкин, а также его тренер и промоутер прокомментировали слова Конора Макгрегора, ранее раскритиковавшего GGG и Сауля Альвареса, сообщает Sports.kz.
Напомним, до своего боя с Флойдом Мэйвезером ирландец заявил, что Головкин находится в плохой форме, а «Канело» выглядит скучным и медленным.
«Макгрегор не боксер. Так что, его реакция не удивляет», — ответил сам Геннадий во время
Тренер казахстанца Абель Санчес также считает звезду смешанных единоборств некомпетентным в вопросах бокса.
«Думаю, следует рассматривать источник критики. Вы говорите о парне, который никогда не проводил любительских поединков и не был в ринге с элитным соперником, при этом комментирует то, о чем ничего не знает», — сказал наставник.
Промоутер Геннадия Том Леффлер, в свою очередь, объяснил, что несмотря на вышесказанное, он и его коллеги не имеют ничего личного против Конора, а лишь выразили свое объективное мнение.
«Их с Флойдом бой привлек огромное внимание. Но чтобы прояснить ситуацию, скажу, что GGG и мы как команда, определенно не имеем ничего против Макгрегора. Он многого достиг в UFC, является одним из самых раскрученных бойцов, и продемонстрировал невероятную отвагу в проведенных им поединках. Просто думаю, что Геннадий является “пуританином” бокса и не считает данное событие истинным боксерским поединком. То же самое бы было, если Флойд вышел бы в октагон. Готов поспорить, что Конор продержался гораздо дольше, чем Флойд бы выстоял в октагоне», — добавил Леффлер.