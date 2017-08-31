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08:10 (мск), источник: Sports.kz

Головкин и его команда ответили на критику Макгрегора

Титулованный средневес Геннадий Головкин, а также его тренер и промоутер прокомментировали слова Конора Макгрегора, ранее раскритиковавшего GGG и Сауля Альвареса, сообщает Sports.kz.

Источник: Sports.kz

Напомним, до своего боя с Флойдом Мэйвезером ирландец заявил, что Головкин находится в плохой форме, а «Канело» выглядит скучным и медленным.

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«Макгрегор не боксер. Так что, его реакция не удивляет», — ответил сам Геннадий во время медиа-конференции со СМИ.

Тренер казахстанца Абель Санчес также считает звезду смешанных единоборств некомпетентным в вопросах бокса.

«Думаю, следует рассматривать источник критики. Вы говорите о парне, который никогда не проводил любительских поединков и не был в ринге с элитным соперником, при этом комментирует то, о чем ничего не знает», — сказал наставник.

Промоутер Геннадия Том Леффлер, в свою очередь, объяснил, что несмотря на вышесказанное, он и его коллеги не имеют ничего личного против Конора, а лишь выразили свое объективное мнение.

«Их с Флойдом бой привлек огромное внимание. Но чтобы прояснить ситуацию, скажу, что GGG и мы как команда, определенно не имеем ничего против Макгрегора. Он многого достиг в UFC, является одним из самых раскрученных бойцов, и продемонстрировал невероятную отвагу в проведенных им поединках. Просто думаю, что Геннадий является “пуританином” бокса и не считает данное событие истинным боксерским поединком. То же самое бы было, если Флойд вышел бы в октагон. Готов поспорить, что Конор продержался гораздо дольше, чем Флойд бы выстоял в октагоне», — добавил Леффлер.

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