Цены на чайно-кофейную продукцию выросли на 16%
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — За полгода Казахстан импортировал 17,2 тысячи тонн чая на 62,8 миллиона долларов США, передает energyprom.kz.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — За полгода Казахстан импортировал 17,2 тысячи тонн чая на 62,8 миллиона долларов США, передает energyprom.kz.
За август цены на чай поднялись к июлю еще на 0,1%, и составляли к концу месяца 2,9 тысячи тенге за килограмм. Годовой рост достиг 15,9%. Дороже всего за чай платят жители Костаная (3,3 тыс. тг за кг, +27,1% за год), Алматы (3,3 тыс. тг за кг, +0,6% за год) и Астаны (3,1 тыс. тг за кг, +17,8% за год).
Производство
Производители Алматинской области, напротив, наращивают объемы (11,5% от РК, против 8,6% годом ранее — 1,16 тыс. тонн, сразу +36,6% за год). В многолетней динамике в сегменте наблюдался негативный тренд: объемы выпуска в
По итогам I полугодия 70,8% спроса на чай и кофе обеспечил импорт: 21,59 тыс. тонн, +19,5%
За полгода в Казахстан завезли 17,22 тыс. тонн чая (+17,2% к прошлому году) на 62,76 миллиона долл США (+15,8%). Ключевые поставщики чая в РК — Кения (6,97 тыс. тонн на 25,2 млн долл), Индия (6,92 тыс. тонн на 22,86 млн долл) и Россия (1,74 тыс. тонн на 10,25 млн долл).