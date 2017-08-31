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08:24 (мск), источник: Kazinform

Цены на чайно-кофейную продукцию выросли на 16%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — За полгода Казахстан импортировал 17,2 тысячи тонн чая на 62,8 миллиона долларов США, передает energyprom.kz.

Источник: Kazinform

За август цены на чай поднялись к июлю еще на 0,1%, и составляли к концу месяца 2,9 тысячи тенге за килограмм. Годовой рост достиг 15,9%. Дороже всего за чай платят жители Костаная (3,3 тыс. тг за кг, +27,1% за год), Алматы (3,3 тыс. тг за кг, +0,6% за год) и Астаны (3,1 тыс. тг за кг, +17,8% за год).

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Производство чайно-кофейной продукции за январь-июль 2017 составило 10,08 тыс. тонн — всего на 1,8% больше, чем годом ранее. Стагнация обусловлена сокращением объемов выпуска в главном регионе-производителе — Алматы (83,1% от РК, против 86,7% годом ранее — это 8,38 тыс. тонн, минус 2,4% год-к-году).

Производители Алматинской области, напротив, наращивают объемы (11,5% от РК, против 8,6% годом ранее — 1,16 тыс. тонн, сразу +36,6% за год). В многолетней динамике в сегменте наблюдался негативный тренд: объемы выпуска в чайно-кофейной сфере в 2016 году уступали показателям 2015 года на 9,8%. В 2015 сокращение объемов производства составляло 6,8% за год, в 2014 — 4,7%.

По итогам I полугодия 70,8% спроса на чай и кофе обеспечил импорт: 21,59 тыс. тонн, +19,5% год-к-году. Реализация чайно-кофейной продукции на внутреннем рынке страны выросла на 14,8%, до 28,94 тыс. тонн. Иными словами, на одного среднестатистического казахстанца за полгода пришлось в среднем 1,6 кг чая и кофе, против 1,4 кг в аналогичном периоде годом ранее.

За полгода в Казахстан завезли 17,22 тыс. тонн чая (+17,2% к прошлому году) на 62,76 миллиона долл США (+15,8%). Ключевые поставщики чая в РК — Кения (6,97 тыс. тонн на 25,2 млн долл), Индия (6,92 тыс. тонн на 22,86 млн долл) и Россия (1,74 тыс. тонн на 10,25 млн долл).

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