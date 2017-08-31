Оружие с военной базы в США могли продать в Казахстан
Со складов военной базы в
Со складов военной базы в
Хищения, предположительно, проходили в период с 2013 по 2016 год. По данным командования специальных расследований сухопутных войск США, в это время военные и гражданские лица неоднократно встречались для передачи денег и снаряжения.
В среду по данному делу прошли слушания в городе Нэшвилл, штат Теннесси. Главным обвиняемым проходит Джон Робертс, который обвиняется в мошенничестве, сговоре с целью кражи и продажи государственной собственности и нарушении закона о контроле за экспортом вооружений. Как отмечает агентство, предположительно, он участвовал в перепродаже украденного с базы
Как заявил в суде один из бывших «бизнес-партнеров» Робертса, Кори Уилсон, они находили военных, продаваших предметы с базы через частные объявления или Facebook, а затем пытались купить у них более дорогое снаряжение.
По его словам, полученное таким образом вооружение впоследствии пересылалось покупателям в России, Китае, Мексике, Казахстане, Украине, Гонконге. По этому делу также проходят шесть военнослужащих, заключивших сделку со следствием.