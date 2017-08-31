Оружие с военной базы в США могли продать в Казахстан

Источник: Tengrinews

Хищения, предположительно, проходили в период с 2013 по 2016 год. По данным командования специальных расследований сухопутных войск США, в это время военные и гражданские лица неоднократно встречались для передачи денег и снаряжения.

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В среду по данному делу прошли слушания в городе Нэшвилл, штат Теннесси. Главным обвиняемым проходит Джон Робертс, который обвиняется в мошенничестве, сговоре с целью кражи и продажи государственной собственности и нарушении закона о контроле за экспортом вооружений. Как отмечает агентство, предположительно, он участвовал в перепродаже украденного с базы Форт-Кемпбелл военного сражения, в том числе автоматов, деталей от оружия, бронежилетов, оружейных прицелов, шлемов и медицинского оборудования.

Как заявил в суде один из бывших «бизнес-партнеров» Робертса, Кори Уилсон, они находили военных, продаваших предметы с базы через частные объявления или Facebook, а затем пытались купить у них более дорогое снаряжение.