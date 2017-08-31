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09:58 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

РВСН на масштабных учениях устроят «диверсии» с химическим оружием в Иркутской области

Также войска ликвидируют последствия 17-ти условных аварий на опасных объектах от Тверской области до Приангарья.

Источник: mil.ru

Ракетные войска стратегического назначения на масштабных учениях устроят 20 диверсий с применением отравляющих веществ радиоактивных материалов от Тверской до Иркутской областей. Также РВСН ликвидируют последствия 17-ти условных аварий на опасных объектах на данной территории. В ходе учений посредством обмена данными в радиосетях и радионаправлениях будет организован сбор информации о радиохимической и биологической обстановке. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

При этом организовано взаимодействие с соединениями и воинскими частями РХБ защиты Западного, Центрального и Южного военного округов и территориальными органами МЧС России.

«Условные диверсанты используют химические фугасы, снаряженные отравляющими веществами, на дальних подступах к полевым позициям. Действие происходит в лесистом и труднопроходимом районе, где невозможно проложить объездные маршруты для пусковых установок ПГРК “Тополь”, “Тополь-М” и “Ярс”», — отметили в пресс-службе.

В ходе учения в 20-ти регионах страны организована отработка совместных задач с ракетными полками подвижных грунтовых ракетных комплексов «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс». Также будет проведена полная специальная обработка свыше 100 единиц крупногабаритной техники, включая пусковые установки.

В рамках учения будет дана оценка работе должностных лиц объединений и соединений РВСН по организации и управлению приведением подразделений РХБ защиты в боевую готовность.

Особенность учения — в привлечении сил и средств медицинских подразделений и организации взаимодействия с территориальными органами санитарно-эпидемиологического контроля, а также дежурных смен управления повседневной деятельностью для организации информационного обмена об РХБ обстановке.

Учение станет самым масштабным контрольным мероприятием РХБ защиты РВСН в 2017 году и позволит выявить нерешенные вопросы в подготовке сил и средств подсистемы ЕСВОП РВСН, определить направления ее совершенствования, а также выполнить задачи по своевременному сбору и оценке информации об РХБ обстановке и подготовке предложений по наиболее целесообразным действиям войск в условиях РХБ заражения.

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