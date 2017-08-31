Свердловская прокуратура отправила руководителей школ в суды

Источник: УралИнформБюро

Прокуратура Свердловской области выявила более 190 нарушений законодательства в ходе проверки образовательных учреждений. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

В Талице 22 школы не оснащены системой видеонаблюдения. В Артемовском на стадионах двух образовательных организаций обнаружились незакрепленные футбольные ворота. В Ивделе с фасада школы-интерната отваливается штукатурка, а в кабинете для начальных классов отсутствует раковина.

«Нередко на пути следования учащихся в школы не оборудованы тротуары, пешеходные переходы, отсутствуют дорожные знаки 1.23 “Дети” и искусственные неровности, ограничивающие скорость движения», — сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства. Такая ситуация, например, сложилась в Ачите — опасность для учащихся представляет дорога в 8 образовательных учреждений.