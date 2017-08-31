Свердловская прокуратура отправила руководителей школ в суды
После проверки.
После проверки.
Прокуратура Свердловской области выявила более 190 нарушений законодательства в ходе проверки образовательных учреждений. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в
В Талице 22 школы не оснащены системой видеонаблюдения. В Артемовском на стадионах двух образовательных организаций обнаружились незакрепленные футбольные ворота. В Ивделе с фасада
«Нередко на пути следования учащихся в школы не оборудованы тротуары, пешеходные переходы, отсутствуют дорожные знаки 1.23 “Дети” и искусственные неровности, ограничивающие скорость движения», — сообщили в
По выявленным нарушениям прокуроры внесли 64 представления, в суды направлено 26 исков, возбуждено 18 дел об административных правонарушениях. Большая часть актов прокурорского реагирования рассмотрена, нарушения устранены.