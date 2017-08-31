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11:21 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Колыванском районе семейство медведей держит в страхе деревню

Деревню Новоалександровка, в Колыванском районе держат в страхе — семейство медведей. Хищники гуляют по огородам, вероятнее всего в поисках пищи. Эти кадры нам прислали жители деревни.

Охотоведы уверяют, для этих краёв — дело обычное. Каждый год сюда, во время миграции захаживают косолапые. Однако в местном лесничестве информацию вестям не подтвердили, уверяют, в этом сезоне медведей еще не видели.

Меж тем, местные жители каждый день фиксируют новые следы животных на своих участках.

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