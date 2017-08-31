В Колыванском районе семейство медведей держит в страхе деревню
Деревню Новоалександровка, в Колыванском районе держат в страхе — семейство медведей. Хищники гуляют по огородам, вероятнее всего в поисках пищи. Эти кадры нам прислали жители деревни.
Деревню Новоалександровка, в Колыванском районе держат в страхе — семейство медведей. Хищники гуляют по огородам, вероятнее всего в поисках пищи. Эти кадры нам прислали жители деревни.
Охотоведы уверяют, для этих краёв — дело обычное. Каждый год сюда, во время миграции захаживают косолапые. Однако в местном лесничестве информацию вестям не подтвердили, уверяют, в этом сезоне медведей еще не видели.
Меж тем, местные жители каждый день фиксируют новые следы животных на своих участках.