Потерявшаяся девушка прошла в ночнушке пол-Новосибирска

О завершении поисков сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт». «Найдена, жива! Спасибо всем, кто выезжал на место ПСР (поисково-спасательных работ), кто репостил ориентировки, кто оставлял свидетельства на горячей линии 8−800», — говорится в сообщении «Лизы Алерт».

Девушку обнаружили на улице Кропоткина в Заельцовском районе Новосибирска. По словам руководителя поискового отряда «Лизы Алерт» Николая Шишкина, очевидцы много раз докладывали на горячую линию о местонахождении пропавшей девушки, однако волонтеры не успевали ее застать. Это продолжалось до тех пор, пока один новосибирец не позвонил и рассказал, что видит объявленную в розыск женщину прямо сейчас у себя во дворе.

34-летняя Марина Печенкина пропала 29 августа, покинув свой дом, расположенный на Гусинобродском шоссе. Родственники слишком поздно ее хватились. Сообщалось, что пропавшая была одета в бледно-желтую ночную рубашку до колен, голубые сланцы. Также отмечалось, что женщина может быть дезориентирована.