Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: ожидающая казни россиянка написала прощальное письмо
Врач скорой помощи работала смену с сотрясением мозга
Мнение: санкции могут вызвать катастрофические изменения в США
Актриса из "Реальных пацанов" рассказала, как быть в форме
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Отпою быстро и дорого: кто воюет с РПЦ за рынок ритуальных услугО незаконном бизнесе «отпевал» и том, как не попасться на их крючок
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису
Риз Уизерспун с дочерью на премьере фильма «В гостях у Элис»
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
«Или санкции, или война»: посол США о политике в отношении РФ
Порошенко вызвал отторжение у лидеров ЕС - эксперт
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Белый ажур: Глюкоза предстала в откровенном виде - СМИ
СМИ: в Киеве о новой тактике ополчения против ВСУ
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
10Муссонные наводнения в Южной Азии
10Акупунктура для собак и кошек
08:22 (мск), источник: VN.ru

Потерявшаяся девушка прошла в ночнушке пол-Новосибирска

Жительница Новосибирска Марина Печенкина, пропавшая 29 августа, найдена живой примерно в шести километрах от дома. Женщина была одета в ночную рубашку и сланцы.

О завершении поисков сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт». «Найдена, жива! Спасибо всем, кто выезжал на место ПСР (поисково-спасательных работ), кто репостил ориентировки, кто оставлял свидетельства на горячей линии 8−800», — говорится в сообщении «Лизы Алерт».

Девушку обнаружили на улице Кропоткина в Заельцовском районе Новосибирска. По словам руководителя поискового отряда «Лизы Алерт» Николая Шишкина, очевидцы много раз докладывали на горячую линию о местонахождении пропавшей девушки, однако волонтеры не успевали ее застать. Это продолжалось до тех пор, пока один новосибирец не позвонил и рассказал, что видит объявленную в розыск женщину прямо сейчас у себя во дворе.

34-летняя Марина Печенкина пропала 29 августа, покинув свой дом, расположенный на Гусинобродском шоссе. Родственники слишком поздно ее хватились. Сообщалось, что пропавшая была одета в бледно-желтую ночную рубашку до колен, голубые сланцы. Также отмечалось, что женщина может быть дезориентирована.

К счастью, объявленные в розыск люди нередко находятся живыми, однако они не всегда могут объяснить, что с ними произошло. 14 мая ушла из дома и не вернулась жительница Новосибирска с татуировкой на животе. Спустя две недели девушка нашлась, однако забыла все, что с ней случилось после исчезновения.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Борец из Новосибирска обчистил омича во время спарринга
ОБСЕ обратилось к Украине из-за высылки журналистки Курбатовой
Антонов: Россия заинтересована в нормализации отношений с США
Суд признал реорганизацию «Башнефти» способом вывода активов
Названы регионы с самой дорогой и дешевой школьной формой
Группа туристов из Москвы пропала в горах Забайкалья
Программу развития Крыма могут увеличить до 825 млрд рублей
Мария Шарапова вышла в третий круг US Open
Спорт
Дзюба и Смолов: успеть за 24 часа Сегодня в полночь в России закроется летнее трансферное окно. Рассказываем о самых громких сделках, которые могут состояться в последние часы заявочной кампании
Авто
Встречайте: таким будет новый «Дастер» (фото и видео) Румынская Dacia решила рассекретить новое поколение кроссовера до официальной премьеры на Франкфуртском автосалоне
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
«Пока все дома» будет выходить на канале «Россия 1» В сетке вещания канала с пометкой «премьера» появилась информация о выходе в эфир передачи, ранее закрытой на «Первом»
Недвижимость
Личный опыт: как можно стать жертвой сговора владельца с агентом
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Более 100 тыс. россиян подали заявки на бесплатный гектар
Леди
«Синдром Сансы Старк»: женщина, которая потеряла себя Она совершает ошибки, которые делают ее несчастнее, слабее, и в итоге перестает понимать, кто она, зачем живет и почему ей так плохо
Дети
Внучка Татьяны Васильевой заразилась вирусом Коксаки в Турции Родители 9-месячной Мирры очень хотят вернуться в Россию, прервав свое пребывание на курорте раньше срока, но не могут.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь