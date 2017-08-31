Археологи откопали 100 костей мамонтов в Каргатском районе

Ольга Салангина, корреспондент: «Мы находимся в деревне Мамонтово, это Каргатский район, где сегодня начались археологические раскопки. Сюда приехали ученые из Томска, их желание — возобновить изучение причин смерти мамонтов. Если вспомнить 50-е годы прошлого века, то здесь, в этой деревне было найдено огромное количество останков этих животных. Сегодня ученые решили возобновить исследования, у них появилась новая версия гибели мамонтов — животные умирали, потому что им не хватало микроэлементов. В почве Каргатского района нужных микроэлементов было достаточно, поэтому мамонты пришли сюда. Сегодня ученые откопали сто новых костей мамонтов, они хотят найти ответ на вопрос — как предотвратить заболевание остеопороз у людей. Именно от этого заболевания, по мнению ученых, и умерли мамонты».