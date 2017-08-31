С 1 сентября меняется расписание пригородных электричек
Подробную информацию можно получить в пригородных билетных кассах или по телефону.
Подробную информацию можно получить в пригородных билетных кассах или по телефону.
Как сообщает Самарская пригородная пассажирская компания, поезд № 6310/6309 Самара (отпр. 11.20) — Курумоч (приб. 12.49) теперь будет выходить только по выходным дням, а поезд № 6322/6321 Самара (отпр. 13.09) — Курумоч (приб. 14.37) — по рабочим с остановками:
Школьная 13.11−13.11,5
Речная 13.14 -13.14,5
Толевая 13.18 -13.19
Киркомбинат 13.21,5 -13.22
Стахановская 13.25 — 13.26
Безымянка 13.28 — 13.28,5
Пятилетка 13.30 — 13.31
Средневолжская 13.39 — 13.40
Вишневая 13.43,5 — 13.44
Дачная 13.46 — 13.46,5
Яблочная 13.48,5 13.49
Козелковская 13.51 -13.52
Ягодная 13.54 -13.55
Пл. 176 км 13.57,5 — 13.58,5
Пл. 172 км 14.02,5 — 14.03,5
Водинская 14.06 — 14.07
Пл. 168 км 14.09,5 — 14.10
Сокская 14.13,5 — 14.14
Старосемейкино 14.16 — 14.17
Царевщина 14.23 — 14.24
О.п. 154 км 14.28 — 14.28,5
О.п. 151 км 14.31,5 — 14.32
Курумоч 14.37.
Кроме того, поезд № 6552 по рабочим дням устанавливается сообщением Сызрань-1 (отпр. 08.35) — Мирная (приб.11.30), по выходным дням сохраняется сообщением Сызрань-1 (отпр. 08.35) — Самара (приб.11.04).
Время московское. Более подробную информацию можно получить в пригородных билетных кассах или по телефону 8−927−745−745−7 с 7.00 до 18.3.