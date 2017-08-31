В Новосибирске падает рождаемость, но растёт количество браков

Специалисты Новосибирскстата выяснили, что I полугодии 2017 года на 100 новых семей приходится 76 разводов.

«В Управлением по делам ЗАГС Новосибирской области с начала года было зарегистрировано 8,4 тыс. браков (102,3% к I полугодию 2016 года) и 6,4 тыс. разводов (99%)», — сообщили сотрудники Новосибирск стата.

При этом, самые крепкие семьи по Сибирскому федеральному округу, согласно их данным, проживают в республике Тыва. Там на 100 браков приходится лишь 28 разводов. В отличие от них, в Алтайском крае самый высокий показатель разводов. Там на 100 заключенных браков распадается 90 семей.

Несмотря на то, что в Новосибирской области статистика образования новых семей положительная, за последнее полугодие рождаемость упала больше, чем на 10%.

«В I полугодии 2017 года в Новосибирской области родилось 17,1 тыс. младенцев, что на 1933 человека (на 10,2%) меньше, чем в I полугодии 2016 года», — сообщают специалисты.