Полсотни южноуральских учителей получат губернаторскую премию

Пятьдесят работников образований получат премию губернатора Челябинской области — на эти цели, а также на организацию торжественного приема педагогов из казны выделено почти 1,8 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как следует из распоряжения главы региона, за педагогическое мастерство и высокие результаты профессиональной деятельности каждый из утвержденного списка получит 34 тыс. 483 рубля.

«Направить предусмотренные в бюджете на 2017 год по разделу “Образование” средства в сумме 1 млн 784,20 тыс. рублей на выплату премий губернатора Челябинской области работникам образования в 2017 году и организацию торжественного их вручения», — говорится в документе.

В списке педагоги из Челябинска, Чесмы, Магнитогорска, Пласта, Троицка, Кизила, Златоуста, Коркино, Карабаша, Аши, Верхнеуральска, Нагайбакского и Еманжелинского районов и ряда других муниципальных образований.

«Первое сентября — не просто дата в календаре. Этот день оставляет в душе каждого человека добрую память на всю жизнь. Для юного поколения это праздник встречи со школой, любимыми учителями и одноклассниками, для взрослых — переживания за своих детей, внуков, понимание всей важности образования для самого человека, для настоящего и будущего нашей страны. Этот день дает еще одну возможность поблагодарить педагогов за каждодневную работу по обучению и воспитанию наших детей, за понимание, терпение и заботу», — говорится в поздравлении Бориса Дубровского по случаю начала нового учебного года.