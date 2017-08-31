Пострадавшая в ДТП на Кипре челябинка доставлена в областную больницу
Профессор кафедры биохимии Уральского госуниверситета физической культуры Елена Львовская, которую сбила машина на Кипре, доставлена самолетом на Родину.
Профессор кафедры биохимии Уральского госуниверситета физической культуры Елена Львовская, которую сбила машина на Кипре, доставлена самолетом на Родину.
Туристка в сопровождении медицинского работника вылетела из аэропорта Ларнаки вечером 30 августа, сначала он прилетела в Москву, затем в Екатеринбург. Доставкой занималась страховая компания. В аэропорту челябинку встречали медицинские работники на реанимобиле.
Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» руководитель
«Транспортировку женщина перенесла удовлетворительно», — уточнила Мария Хворостова. Пострадавшая госпитализирована в отделение реанимации для дальнейшего лечения. «Состояние ее оценивается как тяжелое, необходимое лечение пациентка получает в полном объеме», — уточнили в минздраве.
Как уже сообщало агентство, ранним утром 29 июля на 57-летнюю челябинку, отдыхающую на острове, наехал автомобиль, когда она переходила дорогу в районе отеля «Flamingo Beach Hotel». В тяжёлом состоянии россиянку госпитализировали в центральную больницу Никосии.
Сначала челябинская туристка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. На затем женщина вышла из комы и стала дышать самостоятельно.