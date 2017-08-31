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08:42 (мск), источник: Uralpress.ru

Пострадавшая в ДТП на Кипре челябинка доставлена в областную больницу

Профессор кафедры биохимии Уральского госуниверситета физической культуры Елена Львовская, которую сбила машина на Кипре, доставлена самолетом на Родину.

Туристка в сопровождении медицинского работника вылетела из аэропорта Ларнаки вечером 30 августа, сначала он прилетела в Москву, затем в Екатеринбург. Доставкой занималась страховая компания. В аэропорту челябинку встречали медицинские работники на реанимобиле.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы министерства здравоохранения области Мария Хворостова, 31 августа пострадавшая доставлена реанимобилем из аэропорта «Кольцово» в Челябинскую областную клиническую больницу.

«Транспортировку женщина перенесла удовлетворительно», — уточнила Мария Хворостова. Пострадавшая госпитализирована в отделение реанимации для дальнейшего лечения. «Состояние ее оценивается как тяжелое, необходимое лечение пациентка получает в полном объеме», — уточнили в минздраве.

Как уже сообщало агентство, ранним утром 29 июля на 57-летнюю челябинку, отдыхающую на острове, наехал автомобиль, когда она переходила дорогу в районе отеля «Flamingo Beach Hotel». В тяжёлом состоянии россиянку госпитализировали в центральную больницу Никосии.

Сначала челябинская туристка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. На затем женщина вышла из комы и стала дышать самостоятельно.

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