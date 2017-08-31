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09:54 (мск), источник: Деловое сообщество

Автобусный маршрут № 6 изменят для обслуживания реабилитационного центра для детей-инвалидов

Работать на нем будут новые низкопольные автобусы с кондиционером.

С 1 сентября в связи с открытием МБУСО «Реабилитационный Центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями» по адресу ул. Курская, 4 автобусный маршрут № 6 в этом районе изменит схему движения следующим образом:

— в прямом направлении: Ц. Рынок — пр. Буденновский — ул. Стадионная — ул. Шеболдаева — пр. Ленина — пер. Дальний — ул. Зоологическая — ул. Футбольная — ул. Курская — Змиевский проезд — ул. Доватора — ул. Мадояна — ул. Еременко — ул. Содружества — ул. 339-й Стрелковой дивизии — Областная больница.

— в обратном направлении: Областная больница — ул. 339-й Стрелковой дивизии — ул. Содружества — ул. Еременко — ул. Мадояна — ул. Доватора — Змиевский проезд — ул. Курская — ул. Футбольная — ул. Зоологическая — пер. Дальний — пр. Ленина — ул. Шеболдаева — ул. Стадионная — пр. Буденновский — Ц. Рынок.

Обслуживать маршрут будут только низкопольные автобусы марки «МАЗ», часть из которых оснащена кондиционерами.

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