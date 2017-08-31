Ученый совет Политеха проголосовал за организацию новых институтов

В среду, 30 августа, ученый совет Самарского государственного технического университета принял решение об изменении структуры своих факультетов и кафедр, сообщает вуз.

Так, факультет автоматики и информационных технологий будет реорганизован в институт автоматики и информационных технологий, из структуры вуза исключат факультет гуманитарного образования, но создадут институт социальных и гуманитарных наук и технологий, а также академию строительства и архитектуры.

В структуру института автоматики и информационных технологий войдут кафедры «Прикладная математика и информатика» и «Высшая математика и прикладная информатика» инженерно-экономического факультета и «Высшая математика» факультета инженерных систем и природоохранного строительства.

В структуру института социальных и гуманитарных наук и технологий войдут кафедры «Иностранные языки», «Социология и политология», «Психология и педагогика» и кафедра лингвистики и межкультурной коммуникации и русского языка как иностранного. Кафедра философии присоединится к кафедре «Социально-гуманитарные науки» факультета экономики и управления в строительстве и городском хозяйстве, получит название «Философия» и также войдет в структуру нового института.

Две кафедры физвоспитания объединятся в одну, которая станет самостоятельным подразделением в структуре университета.