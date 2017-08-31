Молдова отмечает День родного языка

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 31 авг — Sputnik. В четверг, 31 августа, Молдова отмечает День молдавского языка — ежегодный с 1989 года праздник.

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История праздника

В 1989 году, 31 августа, Верховный Совет МССР провозгласил молдавский официальным языком в «политической, экономической, социальной и культурной сферах» и принял закон о возврате молдавского языка к латинской графике.

А 23 июня 1990 года парламент Молдовы объявил 31 августа Национальным днем языка. Первоначально праздник назывался «День нашего румынского языка». Но уже в 1994 году было принято присвоить празднику нынешнее название — «Лимба ноастрэ» (Limba noastră).

В декабре 2013 года Конституционный Суд Республики Молдова провозгласил румынский язык официальным языком, ссылаясь на «превалирование текста Декларации о Независимости над текстом Конституции». При этом в Конституцию изменения соответствующие изменения не внесены.

Название празднику дало стихотворение «Лимба ноастрэ» — классика молдавской литературы Алексея Матеевича (1888−1917), ставшее в 1994 году текстом гимна Республики Молдова. Автор музыки гимна — Александру Кристя, аранжировка — Валентин Дынга.

Программа праздника

Основные праздничные мероприятия пройдут в Кишиневе и Оргееве.

Утром этого дня, в 10.00 первые лица государства возложат цветы к памятнику Штефану Великому и к монументам классиков молдавской и румынской литературы на Аллее классиков в центральном парке имени Штефана Великого (бывший Парк Пушкина).

На площади Великого национального собрания в честь торжества будет организован концерт, в котором примут участие многие известные молдавские исполнители. В числе выступающих — оркестр братьев Авдаховых, симфонический оркестр под руководствам Думитру Кырчумару и Alex Calancea Band, также на сцену выйдут Мариана Буликану, Ионел Манчу, Думитру Мыцу, Мириам Есхан, Кристина Пинтилие, Василе Иову, Татьяна Черга, Андрей Главан, Виола, Наталья Барбу, Guz, Rupt, Catharsis, Лидия Ботезату и Раду Долган, Рику Водэ, Лавиниа Русу, ансамбль «Plăieșii», Зинаида Жуля, Игорь Кучук, Игорь Русу и группа «Альтерносфера».

В Оргееве подготовлена целая культурная программа. Торжества начнутся в 11.00 с возложения цветов к памятнику Михаю Еминеску. В 11.30 в первом музыкальном парке страны «Иванос» выступят детские ансамбли. В 12.30 пройдет викторина для детей, а победители получат подарки от местной администрации.