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09:42 (мск), источник: Baikal-info.ru

На сбор ребёнка в школу в Иркутской области требуется 13−14 тыс. рублей

В Иркутской области в среднем на сборы одного ребёнка в школу в 2017 году потратили 13−14 тыс. рублей.

Источник: РИА "Новости"

Такой вывод сделал 31 августа Иркутскстат, посчитав стоимость формы и одежды для спортивных занятий, обуви, канцелярских товаров.

Начнем с предметов гардероба. Для мальчика: брюки полушерстяные (1509 рублей), сорочка (668), носки (57), ботинки или полуботинки (2680). Итого — 4914 рублей. Для девочки: юбка (1439 рублей), блузка (1215), колготки (138), туфли (1786). Всего — 4578 рублей. Вариант с сарафаном вместо юбки будет на две сотни дороже. Понятно, что блузки-рубашки должны быть не в единственном экземпляре, так что их стоимость придётся удвоить. А носков и колготок и двух пар может оказаться мало.

Кроме того, особой экипировки требуют спортивные занятия. К гардеробным расходам прибавим 2412 рублей за спортивный костюм и 1815 — за кроссовки. Не забудем сменную обувь (около 2 тыс. рублей). Чуть позже школьнику понадобится теплая одежда и обувь: джемпер (1606 рублей), утепленная куртка из плащевой ткани (3808), сапоги или ботинки зимние (3410).

Необходимы канцелярские товары: хотя бы десяток тетрадей (73 рубля), альбом для рисования (90), авторучка шариковая (20), карандаш чернографитный (19), набор фломастеров (154). Перечисленные мелочи обойдутся в 356 рублей. Все это вместе с учебниками, которые ученику выдаст школа, нужно складывать в ранец (рюкзак), его стоимость — 2171 рубль.

Если в семье два школьника, затраты вдвое больше. А с учетом теплых вещей и необходимого запаса понадобится еще 10 тыс. рублей.

Расчет произведен, исходя из средних цен, сложившихся в Иркутске на 21 августа текущего года. Немного сэкономить можно было, приобретая все необходимое заранее: к наступлению учебного года школьные товары становятся чуть дороже.

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