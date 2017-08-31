Врач проконсультирует пассажиров электричек «Воронеж-Лиски» и «Лиски-Воронеж»
Акция «Вагон здоровья» пройдет 31 августа.
Акция «Вагон здоровья» пройдет 31 августа.
Пригородный поезд № 6412 отправится из Воронежа в 11:20 четверга, 31 августа. Поезд № 6411 выедет из Лисок в тот же день в 15:38. Специалист измерит желающим артериальное давление. Пассажиры также пройдут тестирование, которое поможет выявить факторы риска
Организаторы акции — АО «ППК «Черноземье» и Дорожная клиническая больница на станции «Воронеж-1» ОАО «РЖД». Впервые «Вагон здоровья» прошел в октябре 2016 года.