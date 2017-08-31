Врач проконсультирует пассажиров электричек «Воронеж-Лиски» и «Лиски-Воронеж»

Пригородный поезд № 6412 отправится из Воронежа в 11:20 четверга, 31 августа. Поезд № 6411 выедет из Лисок в тот же день в 15:38. Специалист измерит желающим артериальное давление. Пассажиры также пройдут тестирование, которое поможет выявить факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, врач побеседует на тему здорового образа жизни.