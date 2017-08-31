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10:15 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Врач проконсультирует пассажиров электричек «Воронеж-Лиски» и «Лиски-Воронеж»

Акция «Вагон здоровья» пройдет 31 августа. Врач-терапевт проконсультирует пассажиров электричек «Воронеж-1-Лиски» и «Лиски-Воронеж-1», сообщила пресс-служба ППК «Черноземье» в среду, 30 августа.

Источник: РИА "Воронеж"

Пригородный поезд № 6412 отправится из Воронежа в 11:20 четверга, 31 августа. Поезд № 6411 выедет из Лисок в тот же день в 15:38. Специалист измерит желающим артериальное давление. Пассажиры также пройдут тестирование, которое поможет выявить факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, врач побеседует на тему здорового образа жизни.

Организаторы акции — АО «ППК «Черноземье» и Дорожная клиническая больница на станции «Воронеж-1» ОАО «РЖД». Впервые «Вагон здоровья» прошел в октябре 2016 года.

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