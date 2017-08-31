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09:50 (мск), источник: Деловое сообщество

В выходные в Ростове в связи с празднованием 105-й годовщины ВВС изменится схема движения транспорта

В выходные, 2 и 3 сентября, в связи с празднованием 75-летия образования 4-й армии ВВС и ПВО, а также 105-й годовщины образования Военно-воздушных сил, в Ростове изменится схема движения пассажирского транспорта. Об этом сообщает ресурс «Ростовский Городской Транспорт».

Так, 2 сентября, с 6:30 до 14:00 маршрутные такси № 14-МТ будут работать по схеме: ул. Таганрогская — разворот в районе дома № 165 — ул. Таганрогская и далее по маршруту.

В воскресенье, 3 сентября, с 8 до 17 часов маршрутные такси №№ 20-МТ, 38-МТ, 58-МТ, 78-МТ, 90-МТ, 99-МТ будут работать по следующей схеме:

— в прямом направлении: пр. Буденновский — ул. Станиславского (западный разворот) — пер. Островского — ул. Московская — пер. Братский — ул. Б. Садовая — пл. Привокзальная.

— в обратном направлении: пл. Привокзальная — ул. Б. Садовая — пер. Халтуринский — ул. Московская — пр. Буденновский и далее по маршруту.

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