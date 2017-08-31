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09:42 (мск), источник: АиФ Волгоград

Астраханский мост в центре Волгограда засиял огнями

Подсветку Астраханского моста протестировали в Волгограде в среду, 30 августа.

Источник: Аргументы и факты

Декоративную подсветку на мосту начали устанавливать 15 августа. На днях подрядчик провел готовность работ. Окончательно путепровод засияет в начале сентября.

Отметим, что установка светильников велась в рамках комплексной программы благоустройства поймы реки Царицы. Их стоимость составит 35 миллионов рублей.

Напомним, что недавно огнями засиял мост через Волгу.

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