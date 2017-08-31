Астраханский мост в центре Волгограда засиял огнями
Подсветку Астраханского моста протестировали в Волгограде в среду, 30 августа.
Подсветку Астраханского моста протестировали в Волгограде в среду, 30 августа.
Декоративную подсветку на мосту начали устанавливать 15 августа. На днях подрядчик провел готовность работ. Окончательно путепровод засияет в начале сентября.
Отметим, что установка светильников велась в рамках комплексной программы благоустройства поймы реки Царицы. Их стоимость составит 35 миллионов рублей.
Напомним, что недавно огнями засиял мост через Волгу.