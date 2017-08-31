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09:35 (мск), источник: ТАСС

Умерла народная артистка России Людмила Рюмина

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Народная артистка России, певица Людмила Рюмина скончалась на 69-м году жизни в Москве. Об этом ТАСС сообщили в четверг в окружении певицы.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Людмила Георгиевна скончалась в Боткинской больнице после тяжелой продолжительной болезни», — сказал собеседник агентства. Дата прощания и похорон пока неизвестны.

Людмила Рюмина исполняла русские народные песни, была основателем и руководителем Московского государственного ансамбля «Русы». С 1999 года — художественный руководитель Московского культурного фольклорного центра.

28 августа певице исполнилось 68 лет.

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