Умерла народная артистка России Людмила Рюмина
МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Народная артистка России, певица Людмила Рюмина скончалась на 69-м году жизни в Москве. Об этом ТАСС сообщили в четверг в окружении певицы.
МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Народная артистка России, певица Людмила Рюмина скончалась на 69-м году жизни в Москве. Об этом ТАСС сообщили в четверг в окружении певицы.
«Людмила Георгиевна скончалась в Боткинской больнице после тяжелой продолжительной болезни», — сказал собеседник агентства. Дата прощания и похорон пока неизвестны.
Людмила Рюмина исполняла русские народные песни, была основателем и руководителем Московского государственного ансамбля «Русы». С 1999 года — художественный руководитель Московского культурного фольклорного центра.
28 августа певице исполнилось 68 лет.
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