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09:54 (мск), источник: Губерния онлайн

Мэр Хабаровска поздравил ветеранов с Днем окончания Второй мировой войны

Мэр Хабаровска Александр Соколов встретился с ветеранами в преддверии Дня окончания Второй мировой войны.

На торжественный прием были приглашены 65 человек. Среди них — солдаты, офицеры и труженики тыла. Почетными гостями мероприятия стали командующий Восточным военным округом Александр Журавлев и председатель Гордумы Сергей Савков, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации.

Для ветеранов устроили праздничный концерт, их поздравил Александр Соколов.

«Хабаровск — город воинской славы, и у нас отношение к участникам войны, ветеранам, труженикам тыла — особое. Мы решаем многие вопросы, которые волнуют их, занимаемся сохранением их здоровья, организацией отдыха, досуга. Ведь именно старшее поколение сделало нашу страну мощной и великой», — отметил мэр города. Торжественные собрания для участников Второй мировой войны прошли во всех районных центрах по работе с населением. Тех, кто по состоянию здоровья не смог посетить эти мероприятия, поздравили на дому.

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