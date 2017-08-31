Мэр Хабаровска поздравил ветеранов с Днем окончания Второй мировой войны

На торжественный прием были приглашены 65 человек. Среди них — солдаты, офицеры и труженики тыла. Почетными гостями мероприятия стали командующий Восточным военным округом Александр Журавлев и председатель Гордумы Сергей Савков, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации.

«Хабаровск — город воинской славы, и у нас отношение к участникам войны, ветеранам, труженикам тыла — особое. Мы решаем многие вопросы, которые волнуют их, занимаемся сохранением их здоровья, организацией отдыха, досуга. Ведь именно старшее поколение сделало нашу страну мощной и великой», — отметил мэр города. Торжественные собрания для участников Второй мировой войны прошли во всех районных центрах по работе с населением. Тех, кто по состоянию здоровья не смог посетить эти мероприятия, поздравили на дому.