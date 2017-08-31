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09:56 (мск), источник: АиФ Красноярск

Хорхина и Сотникова стали послами Универсиады в Красноярске

Их посвятили в послы во время спортивного праздника в Москве.

Источник: Аргументы и факты

Олимпийских чемпионок Светлану Хорхину и Аделину Сотникову посвятили в послы зимней Универсиады-2019 в Красноярске. Церемония проходила на Красной площади в Москве во время праздника День спорта, который состоялся в рамках Международного военного фестиваля «Спасская башня 2017».

Мероприятие открыли руководитель представительства Красноярского края при Правительстве РФ Елена Шамахова и заместитель генерального директора исполнительной дирекции Универсиады Денис Бранчуков.

«Я очень хорошо понимаю, что значит быть послом Всемирных студенческих игр, и я знаю, какую ответственность мы несем перед всеми теми, кто ожидает эти соревнования. В первую очередь перед спортсменами и тренерами, которые хотят показать своё мастерство, хотят завоевать медали для нашей страны, — сказала Светлана Хоркина после посвящения. — Поэтому я сделаю всё возможное, чтобы наши студенческие игры прошли на самом высоком уровне. В то же время я хочу пожелать ярких побед спортсменам, всем студентам, желаю, чтобы у вас все получилось и вы достигли самого главного результата — чтобы вы выиграли медали для нашей страны!».

Напомним, гимнастка Светлана Хоркина двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, 9-кратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России. Аделина Сотникова олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании, заслуженный мастер спорта России, спортсменка ЦСКА.

Кроме них послами красноярской Универсиады уже стали известные спортсмены и общественные деятели Евгений Устюгов, Виктор Вайлд, Алёна Заварзина, Александр Сёмин, Евгений Кегелев, Татьяна Руйга, Мария Петрова, Александр Меньков, Александр Масляков-младший, Илья Авербух, Динара Сафина, Евгения Канаева, Сергей Ломанов-младший, Алексей Ягудин, Александр Третьяков, Ольга Медведцева, Николай Олюнин, Алексей Тихонов, Светлана Мастеркова, Сергей Нетиевский, Злата Демьянова и Дарья Антонюк.

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