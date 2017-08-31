Хорхина и Сотникова стали послами Универсиады в Красноярске

«Я очень хорошо понимаю, что значит быть послом Всемирных студенческих игр, и я знаю, какую ответственность мы несем перед всеми теми, кто ожидает эти соревнования. В первую очередь перед спортсменами и тренерами, которые хотят показать своё мастерство, хотят завоевать медали для нашей страны, — сказала Светлана Хоркина после посвящения. — Поэтому я сделаю всё возможное, чтобы наши студенческие игры прошли на самом высоком уровне. В то же время я хочу пожелать ярких побед спортсменам, всем студентам, желаю, чтобы у вас все получилось и вы достигли самого главного результата — чтобы вы выиграли медали для нашей страны!».