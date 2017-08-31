Хорхина и Сотникова стали послами Универсиады в Красноярске
Их посвятили в послы во время спортивного праздника в Москве.
Их посвятили в послы во время спортивного праздника в Москве.
Олимпийских чемпионок Светлану Хорхину и Аделину Сотникову посвятили в послы зимней Универсиады-2019 в Красноярске. Церемония проходила на Красной площади в Москве во время праздника День спорта, который состоялся в рамках Международного военного фестиваля «Спасская башня 2017».
Мероприятие открыли руководитель представительства Красноярского края при Правительстве РФ Елена Шамахова и заместитель генерального директора исполнительной дирекции Универсиады Денис Бранчуков.
«Я очень хорошо понимаю, что значит быть послом Всемирных студенческих игр, и я знаю, какую ответственность мы несем перед всеми теми, кто ожидает эти соревнования. В первую очередь перед спортсменами и тренерами, которые хотят показать своё мастерство, хотят завоевать медали для нашей страны, — сказала Светлана Хоркина после посвящения. — Поэтому я сделаю всё возможное, чтобы наши студенческие игры прошли на самом высоком уровне. В то же время я хочу пожелать ярких побед спортсменам, всем студентам, желаю, чтобы у вас все получилось и вы достигли самого главного результата — чтобы вы выиграли медали для нашей страны!».
Напомним, гимнастка Светлана Хоркина двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, 9-кратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России. Аделина Сотникова олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании, заслуженный мастер спорта России, спортсменка ЦСКА.
Кроме них послами красноярской Универсиады уже стали известные спортсмены и общественные деятели Евгений Устюгов, Виктор Вайлд, Алёна Заварзина, Александр Сёмин, Евгений Кегелев, Татьяна Руйга, Мария Петрова, Александр Меньков, Александр