В Иркутске запустят лифты в доме, которые стоят уже 24 года

На встречу пригласили генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области Дениса Быкова, чтобы он рассказал о перспективах запуска лифтов, которые в этом доме не работают уже 24 года. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Напомним, ранее в ОНФ обратились жильцы дома, они посетовали на то, что лифты в их доме, в целом ещё не старом, перестали ходить через пару лет после сдачи в эксплуатацию — 1993 году. С тех пор люди писали письма во все инстанции, но бесполезно. Пытались собрать деньги сами, но жильцы ниже шестого этажа отказались, а для остальных сумма оказалась неподъёмной. За это время в одной лифтовой шахте случился пожар, другие разграбили, так что восстанавливать лифты надо с нуля. Люди попросили помощи.

На встрече гендиректор ФКР дал людям подробные разъяснения. По его словам, в программе капремонта Иркутской области этот дом стоит в 2035 году. Но отдельные виды работ — установку лифта — можно перенести на более ранний срок. Сейчас собственникам жилья в Иркутской области теперь стало легче добиваться этого благодаря поправкам, внесённым в постановление регионального правительства № 417-пп в ред. от 26.05.2017 г. Правительство провело беспрецедентную работу по актуализации нормативно-правовых региональных актов, направленную на повышение эффективности и качества капремонта. В итоге, во-первых, из постановления был исключён критерий по уровню собираемости не ниже 90% по дому. Во-вторых, право инициировать перенос видов работ на более ранний срок предоставили не только собственникам жилья, но и обслуживающим организациям (управляющим компаниям, ТСЖ, ЖКС и пр.). Вместе с тем сохранился критерий о наличии заключения специализированной организации, доказывающего необходимость более раннего проведения капремонта.

Заявление и заключение необходимо направить в постоянно действующую комиссию при министерстве по жилищной политике, энергетике и транспорту Иркутской области, которая уполномочена принимать решение о переносе отдельных видов работ по капремонту конкретных домов на более ранние сроки. Если комиссия решит вопрос положительно, тогда в региональную программу капремонта будут внесены изменения и работа начнётся. По оценке Дениса Быкова, если не затягивать процесс, возможно, лифты удастся установить уже в 2018 году.