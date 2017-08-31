Дополнительные трамваи и троллейбусы выйдут на улицы Челябинска 1 сентября
В усиленном режиме будут работать 12 маршрутов электротранспорта.
В усиленном режиме будут работать 12 маршрутов электротранспорта.
Число трамваев и троллейбусов на улицах Челябинска увеличится 1 сентября, об этом корреспонденту «АиФ-Челябинск» сообщил руководитель аппарата ООО «ЧелябГЭТ» Сергей Слесаренко.
«В День знаний традиционно увеличивается пассажиропоток, поэтому мы приняли решение вывести на особо востребованные у горожан маршруты дополнительные трамваи и троллейбусы» — подчеркнул представитель транспортного предприятия.
1 сентября чаще будут ходить троллейбусы следующих маршрутов:
Увеличение выпуска на линию трамваев запланировано на следующих маршрутах:
Уточняется, что дополнительные рейсы троллейбусов и трамваев будут курсировать весь день, а не только в часы пик.