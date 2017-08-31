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09:42 (мск), источник: АиФ Челябинск

Дополнительные трамваи и троллейбусы выйдут на улицы Челябинска 1 сентября

В усиленном режиме будут работать 12 маршрутов электротранспорта.

Число трамваев и троллейбусов на улицах Челябинска увеличится 1 сентября, об этом корреспонденту «АиФ-Челябинск» сообщил руководитель аппарата ООО «ЧелябГЭТ» Сергей Слесаренко.

«В День знаний традиционно увеличивается пассажиропоток, поэтому мы приняли решение вывести на особо востребованные у горожан маршруты дополнительные трамваи и троллейбусы» — подчеркнул представитель транспортного предприятия.

1 сентября чаще будут ходить троллейбусы следующих маршрутов:

  • № 8 — «ПКиО — ЧКПЗ»
  • № 10 — «ул. Молдавская — Солнечный берег»
  • № 12 — «ул. Молдавская — АМЗ»
  • № 14 — «ПКиО — ЧМК»
  • № 15 — «ул. Молдавская — ЧМК»
  • № 19 — «пос. Первоозерный — ПКиО»

Увеличение выпуска на линию трамваев запланировано на следующих маршрутах:

  • № 3 — «Завод им. Колющенко — ЧМК»
  • № 8 — «Завод им. Колющенко — ул. Чистопольская»
  • № 15 — «ЧТЗ — ул. Чичерина»
  • № 16 — «Завод им. Колющенко — ул. Чичерина»
  • № 20 — «ЧМК — Медгородок»
  • № 22 — «ЧМК — ЧЭМК»

Уточняется, что дополнительные рейсы троллейбусов и трамваев будут курсировать весь день, а не только в часы пик.

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