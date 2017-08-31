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09:47 (мск), источник: Volga News

В Самаре начался прием заявок на добычу бобра, горностая и ондатры

Сегодня в 9 часов утра Департамент охоты и рыболовства Самарской области начал прием заявлений от физических лиц на выдачу разрешений на добычу бобра европейского и горностая в период охоты с 1 октября 2017 года по 28 февраля 2018 года, а также ондатры с 1 октября 2017 года по 1 апреля 2018 года в общедоступных охотничьих угодьях Самарской области.

При получении разрешения на добычу бобра европейского необходимо оплатить государственную пошлину в сумме 650 рублей и сбор за пользование объектами животного мира в сумме 60 руб. за 1 особь.

Бланк заявления о выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях размещен на официальном сайте департамента.

Прием заявлений будет осуществляться через региональный портал государственных и муниципальных услуг Самарской области, многофункциональные центры Самарской области, также по адресам:

— для обращений по почте: 443086, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 171;
— для личных обращений жителей г. Самары и Самарской области: г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, каб. 208;
— для всех жителей Самарской области у специалистов департамента в муниципальных районах по месту расположения общедоступных охотничьих угодий.

При получении разрешения при себе необходимо иметь охотничий билет.

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