В Самаре начался прием заявок на добычу бобра, горностая и ондатры

При получении разрешения на добычу бобра европейского необходимо оплатить государственную пошлину в сумме 650 рублей и сбор за пользование объектами животного мира в сумме 60 руб. за 1 особь.
Бланк заявления о выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях размещен на официальном сайте департамента.
Прием заявлений будет осуществляться через региональный портал государственных и муниципальных услуг Самарской области, многофункциональные центры Самарской области, также по адресам:
— для обращений по почте: 443086, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 171;
— для личных обращений жителей г. Самары и Самарской области: г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, каб. 208;
— для всех жителей Самарской области у специалистов департамента в муниципальных районах по месту расположения общедоступных охотничьих угодий.
При получении разрешения при себе необходимо иметь охотничий билет.