В Самаре начался прием заявок на добычу бобра, горностая и ондатры

Сегодня в 9 часов утра Департамент охоты и рыболовства Самарской области начал прием заявлений от физических лиц на выдачу разрешений на добычу бобра европейского и горностая в период охоты с 1 октября 2017 года по 28 февраля 2018 года, а также ондатры с 1 октября 2017 года по 1 апреля 2018 года в общедоступных охотничьих угодьях Самарской области.