Подарить игрушки детям из отдаленных районов просят хабаровчан

— В детских садах сел Котиково и Аван совсем устарели игрушки, они нуждаются в новых развивающих и развлекательных предметах. Но мы решили помочь не только им, но и ребятам социальных категорий, в семьях которых нет возможности приобрести заветные для детей вещи, — рассказала организатор акции Нина Семенова. Благотворительный сбор организовала Молодежная общественная палата при Законодательной думе Хабаровского края. Провести акцию предложила депутат Ирина Белова. Она побывала в данных учреждениях и не понаслышке знает о сложившейся ситуации. Организаторы не только раздадут детям игрушки, но и устроят для них праздник с веселым представлением.