Подарить игрушки детям из отдаленных районов просят хабаровчан
Приобщиться к доброму делу можно до 7 сентября.
Приобщиться к доброму делу можно до 7 сентября.
Хабаровчанам предлагают подарить игрушки детям, живущим в отдаленных поселках Вяземского района. Неравнодушные горожане могут принести пластиковые, деревянные и мягкие игрушки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— В детских садах сел Котиково и Аван совсем устарели игрушки, они нуждаются в новых развивающих и развлекательных предметах. Но мы решили помочь не только им, но и ребятам социальных категорий, в семьях которых нет возможности приобрести заветные для детей вещи, — рассказала организатор акции Нина Семенова. Благотворительный сбор организовала Молодежная общественная палата при Законодательной думе Хабаровского края. Провести акцию предложила депутат Ирина Белова. Она побывала в данных учреждениях и не понаслышке знает о сложившейся ситуации. Организаторы не только раздадут детям игрушки, но и устроят для них праздник с веселым представлением.
Приобщиться к доброму делу можно до 7 сентября. Помощь принимается в центрах единой спортивной сети по адресам: ул. Волжская, 19; ул. Тимирязева; 26, ул. Красноармейская, 6.