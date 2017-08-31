Екатеринбургские школы попали в топ-200 лучших в России

Источник: УралПолит.ру

Список лучших школ составлен рейтинговый агентством РАЭКС-Аналитика по данным поступлений выпускников в 20 лучших вузов России. В общей сложности эксперты исследовали информацию о 93 тысячах выпускников из 12 тысяч школ.

Рейтинг показал, что школы-лидеры, как правило, аффилированы с ведущими российскими вузами. Так, СУНЦ УРФУ занял восьмую строчку в топ-200 лучших средних учебных заведений. Среди школ Екатеринбурга в список также попали гимназия № 9 (29 место), лицей № 130 (53 место), гимназия № 35 (71 место), лицей № 110 им. Гришиной (78 место), гимназия № 2 (100 место), лицей № 135 (134 место), гимназия № 5 (181 место) и школа № 200 с углубленным изучением отдельных предметов (200 место).

Среди средний учебных заведений Свердловской области в рейтинг также попали первоуральская школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов (193 место) и гимназия № 18 в Нижнем Тагиле (146 место).

Челябинский физико-математический лицей № 31 занял 60-ю сточку рейтинга. Озерский лицей № 39 расположился на 107 месте, а многопрофильный лицей в Магнитогорске — на 166 месте.

В рейтинг также попали такие учебные заведения из УрФО, как югорский физико-математический лицей-интернат (Ханты-Мансийск, 58 место), гимназия ТюмГУ (Тюмень, 82 место), школа № 146 с углубленным изучением математики, физики и информатики (Пермь, 91 место).