Екатеринбургские школы попали в топ-200 лучших в России
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа, ИА УралПолит.Ru. Сразу 9 школ Екатеринбурга вошли в рейтинг топ-200 лучших в России.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа, ИА УралПолит.Ru. Сразу 9 школ Екатеринбурга вошли в рейтинг топ-200 лучших в России.
Список лучших школ составлен рейтинговый агентством
Рейтинг показал, что
Среди средний учебных заведений Свердловской области в рейтинг также попали первоуральская школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов (193 место) и гимназия № 18 в Нижнем Тагиле (146 место).
Челябинский
В рейтинг также попали такие учебные заведения из УрФО, как югорский
«Цель составления данного списка заключается в том, чтобы оценить не количество поступивших, а концентрацию талантливых и успешных выпускников в школах вне зависимости от размера образовательного учреждения. Для решения этой задачи рейтинговый балл каждой из двухсот школ, вошедших в рейтинг, делился на среднегодовое количество выпускников этих школ. На основании полученных результатов производилось требуемое ранжирование школ», — отметили аналитики.