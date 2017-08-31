На границе Европы и Азии под Екатеринбургом разобьют парк
Если не придумают ничего другого.
Если не придумают ничего другого.
Туристический комплекс «Европа-Азия» рядом с Екатеринбургом будет обновлен. Соответствующее решение приняли члены Координационного совета уральской столицы по развитию въездного и внутреннего туризма.
Сегодня комплекс состоит из обелиска, сувенирного павильона и сети пешеходных дорожек. По мнению чиновников, ландшафтный дизайн территории морально устарел и не соответствует современным эстетическим стандартам.
В мэрии приняли решение облагородить «пограничное пространство», объявив конкурс на лучший проект территории. Одно из предложений — разбить на «пограничном пространстве» парк с аккуратными дорожками и малыми архитектурными формами, передает «Уралинформбюро».