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10:06 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На границе Европы и Азии под Екатеринбургом разобьют парк

Если не придумают ничего другого.

Туристический комплекс «Европа-Азия» рядом с Екатеринбургом будет обновлен. Соответствующее решение приняли члены Координационного совета уральской столицы по развитию въездного и внутреннего туризма.

Сегодня комплекс состоит из обелиска, сувенирного павильона и сети пешеходных дорожек. По мнению чиновников, ландшафтный дизайн территории морально устарел и не соответствует современным эстетическим стандартам.

В мэрии приняли решение облагородить «пограничное пространство», объявив конкурс на лучший проект территории. Одно из предложений — разбить на «пограничном пространстве» парк с аккуратными дорожками и малыми архитектурными формами, передает «Уралинформбюро».

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