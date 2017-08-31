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10:09 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Задержка телетрапа в 9 минут заставила паниковать пассажиров рейса в Новосибирске

Пассажиры вышли из самолёта и оказались ненадолго заперты внутри трапа в аэропорт, рассказали «Вестям» в аэропорту «Толмачево».

Задержка телетрапа в 9 минут заставила паниковать пассажиров рейса в Новосибирске, об этом «Вестям» рассказали в аэропорту «Толмачево».

Борт из Москвы прибыл в Новосибирск в 5:45 утра. Пассажиры вышли из самолёта в рукав телетрапа и некоторое время не могли попасть в здание аэровокзала.

«Несвоевременная высадка прибывших пассажиров произошла по технической причине. Задержка составила 9 минут. АО “Аэропорт Толмачево” приносит пассажирам рейса извинения за доставленные неудобства», — рассказали «Вестям» в пресс-службе воздушной гавани.

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