Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: ожидающая казни россиянка написала прощальное письмо
10 чудовищных медицинских ошибок
Гоулстон объяснил, почему американцы считают идиотами русских
Коммунальные платежи станут собирать заранее
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
«Харви» затопил Техас «Жители ждут на крышах, а вокруг плавают крокодилы»
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
«Или санкции, или война»: посол США о политике в отношении РФ
Порошенко вызвал отторжение у лидеров ЕС - эксперт
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
В Киеве рассказали о новой тактике ополчения против ВСУ — СМИ
Тело в ажуре: Глюкоза в откровенном виде - СМИ
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
1070 годовщина независимости Индии
10:16 (мск), источник: Деловое сообщество

В ряде районов Ростова будут отключать электричество

В ближайшие дни в ряде районов донской столицы будет временно прекращена подача электричества.

Как сообщают ростовские городские электросети, неудобства связаны с проведением работам по исключению аварийных ситуаций.

Так, 31 августа с 9 до 17 часов света не будет в домах по ул. Комсомольская 46−80, 51−67; ул. 37-я Линия 2−6, 7−21; ул. 39-я Линия 3−33, 8−22; ул. 45-я Линия 1−14, ул. 37 линия 51−91; ул. 2-ая Пролетарская 52−54, 61−75, ул. Украинская 14−18, 21−41; пер. Хопёрский 41−75, 46−90; пер. Донецкий 65−87, 90−116; пер. Игарский 81−109, 80−108; пер. Днепровский 77−103, 76−104; пер. Беломорский 65−103, пер. Араратский 2 Г; ул. Ерёменко 38/1; ул. Петрозаводская 32А; ул. Содружества 90, 92/1, 94/1, 94/2, 96.

В такие же часы День знаний без света встретят жители домов по улицам Алма-Атинской 2−36, 7−29; Минина 2−6; Щаденко 2−26; Саранской 1−7, 2−10 и Щорса 1−7, 2−12.

В период с 31 августа по 8 сентября с 9 до 17 часов подача электричества будет прекращена на пр. Шолохова 83−107; пер. Сборный 3−13, 2−14; ул. Металлургическая 22−38,115−117; ул. Селиванова 1−21, 34−62; ул. Промышленная 43−71, 54−84; пер. Деревообделочный 5−15, 2−14; пер. Литейный 1−15, 2−14.

В течение двух недель, с 31 августа по 15 сентября света не будет в домах на ул. Панфиловцев 36−64; ул. Можайская 133−149, 2−22; пер. Моздокский 31−51, 30−50; ул. З. Космодемьянской 2−50, 1−45; пер. Армавирский 21−45, 20−44; пер. Адлерский 31−55, 30−52; ул. Победы 1−19, 2−18; ул. Борковского 1−27, 2−24; ул. Ижевская 2−34, 1−31; ул. Арзамаская 2−26; ул. 1-ая Грамши 91−111, 96−110; ул. 2-ая Грамши 123−137, 162−176.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В поджогах в центре Ростова признались неоязычники
Новый закон о персональных данных. Как всё устроено?
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Умерла Людмила Рюмина
Суд признал реорганизацию «Башнефти» способом вывода активов
Избивший блогера в Парке Горького дал интервью «Пусть говорят»
МЧС начали поиски группы туристов из Москвы в горах Забайкалья
Для популяризации выборов ЦИК предложили использовать мемы
Мария Шарапова вышла в третий круг US Open
Спорт
«Гремио» объявил о переходе Педро Роши в «Спартак» По данным СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов евро
Авто
Встречайте: таким будет новый «Дастер» (фото и видео) Румынская Dacia решила рассекретить новое поколение кроссовера до официальной премьеры на Франкфуртском автосалоне
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
«Пока все дома» будет выходить на канале «Россия 1» В сетке вещания канала с пометкой «премьера» появилась информация о выходе в эфир передачи, ранее закрытой на «Первом»
Недвижимость
Личный опыт: как можно стать жертвой сговора владельца с агентом
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Более 100 тыс. россиян подали заявки на бесплатный гектар
Леди
«Синдром Сансы Старк»: женщина, которая потеряла себя Она совершает ошибки, которые делают ее несчастнее, слабее, и в итоге перестает понимать, кто она, зачем живет и почему ей так плохо
Дети
Внучка Татьяны Васильевой заразилась вирусом Коксаки в Турции Родители 9-месячной Мирры очень хотят вернуться в Россию, прервав свое пребывание на курорте раньше срока, но не могут.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь