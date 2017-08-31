В ряде районов Ростова будут отключать электричество

Как сообщают ростовские городские электросети, неудобства связаны с проведением работам по исключению аварийных ситуаций.

Так, 31 августа с 9 до 17 часов света не будет в домах по ул. Комсомольская 46−80, 51−67; ул. 37-я Линия 2−6, 7−21; ул. 39-я Линия 3−33, 8−22; ул. 45-я Линия 1−14, ул. 37 линия 51−91; ул. 2-ая Пролетарская 52−54, 61−75, ул. Украинская 14−18, 21−41; пер. Хопёрский 41−75, 46−90; пер. Донецкий 65−87, 90−116; пер. Игарский 81−109, 80−108; пер. Днепровский 77−103, 76−104; пер. Беломорский 65−103, пер. Араратский 2 Г; ул. Ерёменко 38/1; ул. Петрозаводская 32А; ул. Содружества 90, 92/1, 94/1, 94/2, 96.

В такие же часы День знаний без света встретят жители домов по улицам Алма-Атинской 2−36, 7−29; Минина 2−6; Щаденко 2−26; Саранской 1−7, 2−10 и Щорса 1−7, 2−12.

В период с 31 августа по 8 сентября с 9 до 17 часов подача электричества будет прекращена на пр. Шолохова 83−107; пер. Сборный 3−13, 2−14; ул. Металлургическая 22−38,115−117; ул. Селиванова 1−21, 34−62; ул. Промышленная 43−71, 54−84; пер. Деревообделочный 5−15, 2−14; пер. Литейный 1−15, 2−14.