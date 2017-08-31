Парад российского студенчества пройдет в Иркутске 16 сентября
В мероприятии примут участие более 3000 студентов.
В мероприятии примут участие более 3000 студентов.
В Иркутске 16 сентября во второй раз пройдет парад российского студенчества.
По традиции учащиеся всех городских вузов примут участие в шествии. Яркие колонны пройдут от памятника Александру III по улицам Карла Маркса и Ленина. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 3000 студентов.
Программа парада в Иркутске:
10:30 — начало построения колонны студентов (около памятника Александру III);.