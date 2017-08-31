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10:06 (мск), источник: АиФ Иркутск

Парад российского студенчества пройдет в Иркутске 16 сентября

В мероприятии примут участие более 3000 студентов.

В Иркутске 16 сентября во второй раз пройдет парад российского студенчества.

По традиции учащиеся всех городских вузов примут участие в шествии. Яркие колонны пройдут от памятника Александру III по улицам Карла Маркса и Ленина. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 3000 студентов.

Программа парада в Иркутске:

10:30 — начало построения колонны студентов (около памятника Александру III);.

11:30—12:00 — шествие колонны студентов от памятника Александру III до Дворца спорта «Труд» (по улицам Карла Маркса и Ленина);.

12:00—12:30 — выступление официальных лиц, принятие Клятвы российского студента, церемония посвящения первокурсников в студенты (Площадь перед Дворцом спорта «Труд»);.

12:30—13:30 — концертная программа, розыгрыш призов (Площадь перед Дворцом спорта «Труд»).

Подробную информацию об участии в Параде можно получить в профкомах вузов, а также по телефону: 8 (3952) 979−355 и на официальных страницах мероприятия ВКонтакте и Инстаграм.

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