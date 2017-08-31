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10:13 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Жителям Хабаровского края не дадут выпить 1 сентября

В День знаний розничная продажа алкоголя запрещена.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае 1 сентября по закону будет запрещена продажа алкоголя, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Всего есть три дня в году, когда в регионе официально действует запрет на розничную торговлю крепкими напитками: 1 июня — День защиты детей, 27 июня — День молодежи и 1 сентября — День знаний.

 — В День знаний продажа алкоголя в Хабаровске не осуществляется. Полиция будет работать по обращениям жителей, в том случае, если где-то будет замечена продажа крепких напитков, — говорит сотрудник пресс-службы городского УМВД Кирилл Блинов. — Также, завтра в охране общественного порядка во время торжественных мероприятий будут задействованы 246 полицейских в Хабаровске. В краевом центре определены 143 перекрестка, где будут дежурить правоохранители. Работа будет идти в две смены: с 7.30 до 9.00 и с 12.30 до 14.00.
Напомним, завтра в Хабаровском крае для школьников свои двери распахнут около 390 учебных заведений.

Напомним также, в Хабаровском крае рассматривается вопрос о том, чтобы на час продлить продажу алкоголя — заканчивать не в 22.00, а в 23.00.

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