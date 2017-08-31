Жителям Хабаровского края не дадут выпить 1 сентября
В День знаний розничная продажа алкоголя запрещена.
В День знаний розничная продажа алкоголя запрещена.
В Хабаровском крае 1 сентября по закону будет запрещена продажа алкоголя, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Всего есть три дня в году, когда в регионе официально действует запрет на розничную торговлю крепкими напитками: 1 июня — День защиты детей, 27 июня — День молодежи и 1 сентября — День знаний.
— В День знаний продажа алкоголя в Хабаровске не осуществляется. Полиция будет работать по обращениям жителей, в том случае, если
Напомним, завтра в Хабаровском крае для школьников свои двери распахнут около 390 учебных заведений.
Напомним также, в Хабаровском крае рассматривается вопрос о том, чтобы на час продлить продажу алкоголя — заканчивать не в 22.00, а в 23.00.