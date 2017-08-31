Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: ожидающая казни россиянка написала прощальное письмо
Врач скорой помощи работала смену с сотрясением мозга
Новорожденный сын Эдгарда Запашного попал в реанимацию
Актриса из "Реальных пацанов" рассказала, как быть в форме
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису
Риз Уизерспун с дочерью на премьере фильма «В гостях у Элис»
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
58-летняя располневшая Гузеева предстала в купальнике - СМИ
СМИ Запада: "Калибр" РФ достаёт любой точки Земли
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Ведущий Тимур Кизяков может угодить за решетку – СМИ
Кобзон о Задорнове: Он умирает
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
10В Саудовской Аравии начался Хадж
11:42 (мск), источник: Sputnik.by

Николаю Лукашенко исполняется 13 лет

В день рождения младшего сына главы государства Sputnik вспоминает, чем известен «главный школьник страны» простым гражданам.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 31 авг — Sputnik. Младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко в четверг празднует свой день рождения — ему исполняется 13 лет.

Читайте также
Александр Лукашенко снова поменял дату рождения

Николай Лукашенко родился 31 августа 2004 года, в этом году ему исполняется 13 лет, и 1 сентября он пойдет в 7 класс Острошицко-Городокской средней школы.

Младший сын президента стал появляться на публике вместе с отцом с апреля 2008 года, и в том же году вместе с главой государства принимал парад в честь Дня независимости 3 июля в Минске.

Также в 2008 году Николай вместе с отцом ездил на саммит глав государств СНГ в Бишкеке, где встречался с кыргызскими государственными деятелями. В том же году вместе с Александром Лукашенко принимал участие в субботнике, ездил с ним по чернобыльским регионам, на Олимпиаду в Пекине.

Белорусы помнят и телекадры, когда Николай по поручению отца опускал бюллетень в урну на парламентских выборах, появлялся на военных учениях «Осень-2008», где вместе с главнокомандующим отдавал воинское приветствие рапортующим генералам.

В 2009 году Николай вместе с отцом принимал участие в официальном визите главы белорусского государства в Армению.

На протяжении последних лет Николай сопровождает отца в официальных поездках, работает вместе с ним на субботниках, собирает урожай в президентской резиденции в Дроздах, принимает участие во встречах главы государства с известными людьми. Так, он появлялся на встрече Лукашенко со Стивеном Сигалом.

В 2016 году Николай впервые заявил о себе, как о самостоятельной медиаперсоне. Тогда на канале «Беларусь 1» вышло первое интервью младшего сына главы государства, которое он дал 11-летнему российскому журналисту Евгению Гришину. Николай рассказал, что не слишком хочет быть президентом, как его отец. При этом он не исключил, что в будущем может стать врачом или военным.

Общаясь после интервью с российским журналистом, Николай на страусиной ферме подарил Евгению страусиное яйцо. Затем Александр и Николай Лукашенко подарили ему профессиональную видеокамеру.

Однако, пожалуй, самым известным подарком младшему сыну президента стал пистолет, который преподнес ему Дмитрий Медведев в 2013 году. Тогда нынешний российский премьер занимал президентский пост.

В нынешнем году Николай Лукашенко впервые сел за штурвал зерноуборочного комбайна и намолотил на президентском поле в ОАО «Александрийское» 5 тонн зерна.

Николай также известен как хоккеист — здесь он разделяет увлечения отца, катается на горных и классических лыжах, занимается биатлоном.

Младший сын президента также играет на фортепиано.

Последние публичные высказывания Николая связаны со школьной реформой: он высказывался против переноса начала школьных занятий на 9 часов утра и раскритиковал идею возврата к пятибалльной системе оценок.

Как ранее сообщал Sputnik, в среду 30 августа отец Николая — президент Беларуси Александр Лукашенко отпраздновал свой день рождения. Белорусскому лидеру исполнилось 63 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Во власти стихии: как спасаются от 'Харви' жители Техаса и Луизианы
Преподаватель Лукашенко о том, как учился будущий президент
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Умерла Людмила Рюмина
Суд признал реорганизацию «Башнефти» способом вывода активов
Избивший блогера в Парке Горького дал интервью «Пусть говорят»
Полиция не стала заводить дело о «спаивании» погибшего мальчика
Для популяризации выборов ЦИК предложили использовать мемы
Посол России в США Антонов рассказал о своей предстоящей миссии
Спорт
«Гремио» объявил о переходе Педро Роши в «Спартак» По данным СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов евро
Авто
Встречайте: таким будет новый «Дастер» (фото и видео) Румынская Dacia решила рассекретить новое поколение кроссовера до официальной премьеры на Франкфуртском автосалоне
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Алексей Воробьев принял участие в шоу «Ты супер! Танцы» Певец станцевал брейк-дансв новом проекте канала НТВ
Недвижимость
Петербург занялся стройкой долгожданных станций метро
Личный опыт: как можно стать жертвой сговора владельца с агентом
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
В Петербурге появятся скоростные трамваи
Леди
«Синдром Сансы Старк»: женщина, которая потеряла себя Она совершает ошибки, которые делают ее несчастнее, слабее, и в итоге перестает понимать, кто она, зачем живет и почему ей так плохо
Дети
Внучка Татьяны Васильевой заразилась вирусом Коксаки в Турции Родители 9-месячной Мирры очень хотят вернуться в Россию, прервав свое пребывание на курорте раньше срока, но не могут.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь