В областной столице закончен ремонт в 56 дворах из 112 запланированных
В 2017 году Кемерово участвует в приоритетном проекте Министерства строительства России «Формирование комфортной городской среды».
В 2017 году Кемерово участвует в приоритетном проекте Министерства строительства России «Формирование комфортной городской среды».
В Кемерове завершился ремонт 56 дворовых территорий.
Как сообщает
Также открыли после ремонта обновленный двор по улице Леонова, 14а. Двор отремонтировали впервые за последние 20 лет. Жители высадили цветы, украсили балконы и даже покрасили двери подъездов. Таким образом, в Кемерове завершены работы в 56 дворах из 112.