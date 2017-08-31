В областной столице закончен ремонт в 56 дворах из 112 запланированных

Как сообщает пресс-служба городской администрации, 30 августа состоялось торжественное открытие нового двора на улице Гагарина, 151. В торжественном мероприятии принял участие глава Кемерова Илья Середюк. Он заметил, что когда впервые приехал в этот двор, то там не было даже старого асфальта, одни лужи. Теперь во дворе лежит новый асфальт, разбита новая зеленая зона.