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16:13 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Прогноз погоды в Новосибирске на День знаний и выходные

На школьные линейки можно идти без зонта.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 88% 761 мм рт. ст. 2 м/с

В Новосибирске с 1 по 3 сентября погода будет неустойчивая: при порывистом ветре будет чередование сухих и влажных периодов с периодическими осадками.

«Сегодня во второй половине дня в городе ожидаются дожди, которые они перейдут в ночь на 1 сентября. Также осадки ожидаются днём 2 сентября и ночью 3 сентября», — сообщил пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Что же касается массовых мероприятий и линеек на первое сентября, то погода, по мнению специалиста, будет более чем комфортной. Поэтому школьникам и их родителям можно оставить зонтики дома.

«За счёт волновых возмущений температура в ближайшие дни будет понижена. Минимальные ночные температуры будут от +3 до +14 градусов, а днём от +18 до +24 градусов», — отметил Ренад Азальевич.

В воскресенье температура может повыситься до +27 градусов.

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