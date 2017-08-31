В Комсомольском саду пройдет танцевальный фестиваль
Танцевальный фестиваль «Ярко» состоится в парке «Комсомольский сад» в последний день лета, 31 августа.
Танцевальный фестиваль «Ярко» состоится в парке «Комсомольский сад» в последний день лета, 31 августа.
Молодежь Волгограда покажет свои творческие способности в различных направлениях танцевального искусства.
Организаторами мероприятия выступает МУ «Подросток-центр Центрального района Волгограда», который ставит перед собой цель поддержать творческие начинания молодежи города и популяризировать танцевальное искусство.
Участники фестиваля выступят в семи номинациях и покажут свои достижения в народном, классическом,
Начало фестиваля в 17.00.