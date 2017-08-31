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11:16 (мск), источник: РИАЦ

В Комсомольском саду пройдет танцевальный фестиваль

Танцевальный фестиваль «Ярко» состоится в парке «Комсомольский сад» в последний день лета, 31 августа.

Молодежь Волгограда покажет свои творческие способности в различных направлениях танцевального искусства.

Организаторами мероприятия выступает МУ «Подросток-центр Центрального района Волгограда», который ставит перед собой цель поддержать творческие начинания молодежи города и популяризировать танцевальное искусство.

Участники фестиваля выступят в семи номинациях и покажут свои достижения в народном, классическом, эстрадно-сценическом, бальном, спортивном, современном и уличном танце. Ожидаются номера как от сольных исполнителей, так и творческих коллективов.

Начало фестиваля в 17.00.

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