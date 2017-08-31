Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: ожидающая казни россиянка написала прощальное письмо
Врач скорой помощи работала смену с сотрясением мозга
"Это был странный разговор": ведущий "Жди меня" об увольнении
Актриса из "Реальных пацанов" рассказала, как быть в форме
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
Отпою быстро и дорого: кто воюет с РПЦ за рынок ритуальных услугО незаконном бизнесе «отпевал» и том, как не попасться на их крючок
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
58-летняя располневшая Гузеева предстала в купальнике - СМИ
СМИ Запада: "Калибр" РФ достаёт любой точки Земли
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Ведущий Тимур Кизяков может угодить за решетку – СМИ
Кобзон о Задорнове: Он умирает
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
10В Саудовской Аравии начался Хадж
11:27 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Певица Людмила Рюмина скончалась в Москве

Народная артистка России, родившаяся в Воронеже, умерла на 69-м году жизни.

Источник: Reuters

Народная артистка России Людмила Рюмина умерла в больнице имени Боткина в Москве, сообщило «ТАСС» в четверг, 31 августа, со ссылкой на окружение певицы. Российская исполнительница скончалась после продолжительной болезни. Артистке было 68 лет.

Людмила Рюмина — основатель и руководитель Московского государственного ансамбля «Русы». Певица стала художественным руководителем Московского культурного фольклорного центра в 1999 году. Открытие фольклорного центра под руководством артистки состоялось в 2007 году.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Губернатор сообщил о рекордном урожае в Воронежской области в 2017 году
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Умерла Людмила Рюмина
Суд признал реорганизацию «Башнефти» способом вывода активов
Избивший блогера в Парке Горького дал интервью «Пусть говорят»
Полиция не стала заводить дело о «спаивании» погибшего мальчика
Для популяризации выборов ЦИК предложили использовать мемы
Посол России в США Антонов рассказал о своей предстоящей миссии
Спорт
«Гремио» объявил о переходе Педро Роши в «Спартак» По данным СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов евро
Авто
Встречайте: таким будет новый «Дастер» (фото и видео) Румынская Dacia решила рассекретить новое поколение кроссовера до официальной премьеры на Франкфуртском автосалоне
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Алексей Воробьев принял участие в шоу «Ты супер! Танцы» Певец станцевал брейк-дансв новом проекте канала НТВ
Недвижимость
Личный опыт: как можно стать жертвой сговора владельца с агентом
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Более 100 тыс. россиян подали заявки на бесплатный гектар
Леди
«Синдром Сансы Старк»: женщина, которая потеряла себя Она совершает ошибки, которые делают ее несчастнее, слабее, и в итоге перестает понимать, кто она, зачем живет и почему ей так плохо
Дети
Внучка Татьяны Васильевой заразилась вирусом Коксаки в Турции Родители 9-месячной Мирры очень хотят вернуться в Россию, прервав свое пребывание на курорте раньше срока, но не могут.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь