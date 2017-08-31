Певица Людмила Рюмина скончалась в Москве
Народная артистка России, родившаяся в Воронеже, умерла на 69-м году жизни.
Народная артистка России, родившаяся в Воронеже, умерла на 69-м году жизни.
Народная артистка России Людмила Рюмина умерла в больнице имени Боткина в Москве, сообщило «ТАСС» в четверг, 31 августа, со ссылкой на окружение певицы. Российская исполнительница скончалась после продолжительной болезни. Артистке было 68 лет.
Людмила Рюмина — основатель и руководитель Московского государственного ансамбля «Русы». Певица стала художественным руководителем Московского культурного фольклорного центра в 1999 году. Открытие фольклорного центра под руководством артистки состоялось в 2007 году.