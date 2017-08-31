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17:39 (мск), источник: Baikal-info.ru

Новые вагоны для электричек купит Иркутская область

В ближайшие годы 41% вагонов, которые арендует Байкальская пассажирская пригородная компания, выйдут из строя.

Источник: РИА "Новости"

К примеру, в 2017 году заканчивается срок службы некупейных жёстких цельнометаллических вагонов электричек по маршруту Киренга — Лена. А в 2018 году выработают срок службы вагоны электричек, курсирующих по маршруту Слюдянка — Порт Байкал. Иркутская область будет покупать новые вагоны за свой счёт. Об этом шла речь на совещании в региональном правительстве, сообщает 31 августа его пресс-служба.

Сейчас в парке Восточно-Сибирской дирекции моторвагонного подвижного состава находятся 43 электропоезда (246 вагонов) и 17 пассажирских цельнометаллических вагонов. Ежедневно в Иркутской области следуют в среднем 54 пары пригородных поездов. За год они перевозят около 11 млн пассажиров. По словам и.о. председателя правительства Руслана Болотова, электрички курсируют даже в самые отдаленные территории с низкой плотностью населения, где у жителей отсутствует альтернатива пригородному железнодорожному сообщению.

Напомним, Иркутская область является совладелицей БППК наряду с РЖД. Учитывая ограниченные возможности бюджета региона, власти неоднократно направляли в адрес руководства ОАО «РЖД», Минтранса и правительства России предложения рассмотреть возможность обновления парка подвижного состава в рамках долгосрочных инвестиционных программ с учетом средств федерального бюджета.

Но области предложено решать проблему обновления вагонов самостоятельно. При условии приобретения четырех цельнометаллических вагонов в собственность региона и последующей их передачи в аренду АО «Байкальская ППК», затраты регионального бюджета на пригородные перевозки ежегодно могут быть снижены как минимум на 7 млн рублей. На совещании принято решение рассмотреть возможность покупки за бюджетный счёт вагонов, в том числе, по лизингу, а также изыскать другие финансовые источники.

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