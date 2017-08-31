ГАИ: На дорогах Владивостока слишком часто сбивают детей

Во Владивостоке обстановка с детским дорожно-транспортным травматизмом остаётся сложной: в городе зарегистрировано 64 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых пострадало 70 детей (из них 27 — это дети-пассажиры), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД города.

В преддверии 1 сентября сотрудники ГАИ приморской столицы провели профилактическую акцию «1 сентября с безопасными дорогами» вблизи образовательных учреждений. Акция была направлена на профилактику и выявление нарушений, связанных с перевозкой детей без детских удерживающих устройств. Инспекторы вручили гражданам буклеты с рекомендациями по эксплуатации детских автокресел, провели беседу о необходимости использования удерживающих устройств для детей, разъяснили изменения в законодательстве, а также раздали письма школьников, с просьбами соблюдать ПДД. В ответ водители обещали следить за своими детьми в автомобиле.