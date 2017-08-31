ГАИ: На дорогах Владивостока слишком часто сбивают детей
В 64 ДТП пострадало 70 несовершеннолетних, из них пассажиры — 27 человек.
В 64 ДТП пострадало 70 несовершеннолетних, из них пассажиры — 27 человек.
Во Владивостоке обстановка с детским
В преддверии 1 сентября сотрудники ГАИ приморской столицы провели профилактическую акцию «1 сентября с безопасными дорогами» вблизи образовательных учреждений. Акция была направлена на профилактику и выявление нарушений, связанных с перевозкой детей без детских удерживающих устройств. Инспекторы вручили гражданам буклеты с рекомендациями по эксплуатации детских автокресел, провели беседу о необходимости использования удерживающих устройств для детей, разъяснили изменения в законодательстве, а также раздали письма школьников, с просьбами соблюдать ПДД. В ответ водители обещали следить за своими детьми в автомобиле.
По закону, за невыполнение водителями требований ПДД, которые предполагают наличие детских кресел при перевозке детей, предусмотрен штраф в размере 3 тысяч рублей.