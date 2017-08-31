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11:39 (мск), источник: ИА REGNUM

Дорогая школа: в Самаре собрать первоклассника стоит 19 тыс. рублей

Самарастат утверждает, что 1 сентября впервые за парты сядут 33,3 тыс. учеников, областное правительство — 37 тыс., а у родителей своя статистика — как выкрутиться с подготовкой к школе, чтобы твой ребенок не выглядел хуже других.

Источник: РИА "Новости"

В Самарской области на подготовку ребенка к школе среднестатистическим родителям нужно потратить почти 19 тыс. рублей. Как сообщили ИА REGNUM в Самарастате, который подсчитал школьные расходы, по сравнению с прошлым годом они подорожали на 5−16%.

Самарастат считал по средним ценам, и вот, что получилось.

«Канцтовары: тетради (73 рубля за 10 шт.), авторучки (203 рубля за 10 шт.), карандаши чернографитные (124 рубля за 10 шт.), учебники, учебные пособия (2900 рублей за 10 шт.). Получается 3300 рублей. Прибавляем стоимость альбома для рисования (72 рубля за шт.), набора фломастеров (105 рублей), рюкзака (2911 рублей) и получаем 6 388 рублей. При этом, по сравнению с прошлым годом, на 7% дороже стали стоить тетрадь школьная, альбом для рисования, авторучка шариковая. Цены на карандаш чернографитный выросли на 5%, а на рюкзаки для школьников — на 16%», — констатируют в ведомстве.

Одежда: брюки для детей школьного возраста из полушерстяной ткани (1300 рублей), юбка для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей (981 рубль), сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста (714 рублей), блузка для девочек школьного возраста (954 рубля), джемпер для детей школьного возраста (1010 рублей), костюм спортивный для детей школьного возраста (2168 рублей), платье-костюм, сарафан для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых тканей (1369 рубль), детские колготки и носки — еще 253 рубля. Затраты на одежду в среднем на одного школьника составят 8 749 рублей, отмечают в Самарастате.

Обувь: ботинки, полуботинки для детей школьного возраста (1500 рублей), туфли детские летние (1028 рублей), кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи (1234 рубля). Получается 3 762 рубля.

«Итого, на одежду и обувь для школьника потребуется не менее 12 тыс. 511 рублей. Таким образом, на подготовку ребенка к школе родителям нужно потратить почти 19 тыс. рублей. Не следует забывать и об учащихся старших классов. Их родителям приходится все чаще приобретать переносной персональный компьютер (ноутбук) или планшет, средняя цена которых составляет 23 571 рубль и 11 052 рубля соответственно», — поясняют региональные статистики.

Обращается внимание также на то, что многие родители уделяют серьезное внимание наличию дополнительных занятий в государственных общеобразовательных организациях или обучению в негосударственных общеобразовательных организациях. Так, стоимость академического часа дополнительного занятия в государственной общеобразовательной организации стоит 116 рублей, а месяц занятий в негосударственной общеобразовательной организации обходится родителям в среднем в 17 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом рост стоимости таких услуг в среднем составил 5%.

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