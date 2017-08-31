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17:08 (мск), источник: АиФ Казань

Два казанских пляжа не прошли проверку Роспотребнадзора по РТ

Роспотребнадзор по РТ не рекомендует купаться на двух казанских пляжах.

Источник: Аргументы и факты

По результатам анализов на 31 августа вода не соответствует гигиеническим нормативам в реке Казанке на пляже «Нижнее Заречье» и в искусственном водоеме на пляже Комсомольском в поселке Дербышки.

Кроме того, Роспотребнадзор не рекомендует купаться в открытом плавательном бассейне в Бавлинском районе.

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