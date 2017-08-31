Два казанских пляжа не прошли проверку Роспотребнадзора по РТ
Роспотребнадзор по РТ не рекомендует купаться на двух казанских пляжах.
Роспотребнадзор по РТ не рекомендует купаться на двух казанских пляжах.
По результатам анализов на 31 августа вода не соответствует гигиеническим нормативам в реке Казанке на пляже «Нижнее Заречье» и в искусственном водоеме на пляже Комсомольском в поселке Дербышки.
Кроме того, Роспотребнадзор не рекомендует купаться в открытом плавательном бассейне в Бавлинском районе.