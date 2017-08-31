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12:26 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Жители Иркутска жалуются на массовое нашествие клопов

Насекомые сидят на окнах и залетают в помещения.

Жители Иркутска пожаловались на появление большого количества лесных клопов. Насекомые сидят на стенах домов и окнах, а также залетают в помещения. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

— Это лесные клопы, которые прилетают сюда на короткий период и при наступлении холодов они улетают. Насекомые ничем не опасны, но лучше чтобы укусов не было иначе может появится раздражение на коже, — отметили в пресс-службе Россельхознадзора по Иркутской области.

Такая ситуация повторяется каждый год, в зависимости от климатических условий их может быть больше или меньше. Клопы прилетают из-за теплой температуры и обитают в основном на листьях крыжовника, смородины и других растений. Также могут залетать в квартиры. Клопы оставляют неприятный запах, который может долгое время оставаться на коже.

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