Жители Иркутска жалуются на массовое нашествие клопов

Жители Иркутска пожаловались на появление большого количества лесных клопов. Насекомые сидят на стенах домов и окнах, а также залетают в помещения. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

— Это лесные клопы, которые прилетают сюда на короткий период и при наступлении холодов они улетают. Насекомые ничем не опасны, но лучше чтобы укусов не было иначе может появится раздражение на коже, — отметили в пресс-службе Россельхознадзора по Иркутской области.