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11:17 (мск), источник: dostup1.ru

Райсуд Челябинска запретил мусорную свалку вблизи аэропорта

Свалка находится в приаэродромной границе и угрожает безопасности воздушных полетов.

Металлургический райсуд Челябинска запретил размещение бытовых отходов в Сосновском районе — свалка находится в приаэродромной границе и угрожает безопасности воздушных полетов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации суда, с соответствующим иском обратился транспортный прокурор Челябинска. В качестве ответчика был привлечен региональный фонд «Экологические технологии», который с 2013 года осуществляет сбор и размещение бытовых отходов на полигоне в 3,4 км южнее деревни Урефты.

«Свалка расположена в 11−12 км от границ приаэродромной территории АО “Челябинское авиапредприятие”. Это способствует массовому скоплению птиц, что создает угрозу безопасности использования воздушного пространства», — уточнили в райсуде.

Исковые требования прокурора о запрещении деятельности фонда по сбору и размещению пищевых и иных бытовых отходов на полигоне без применения специальных средств и технологий, исключающих массовое скопление птиц, удовлетворены.

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