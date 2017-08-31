Райсуд Челябинска запретил мусорную свалку вблизи аэропорта

Металлургический райсуд Челябинска запретил размещение бытовых отходов в Сосновском районе — свалка находится в приаэродромной границе и угрожает безопасности воздушных полетов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации суда, с соответствующим иском обратился транспортный прокурор Челябинска. В качестве ответчика был привлечен региональный фонд «Экологические технологии», который с 2013 года осуществляет сбор и размещение бытовых отходов на полигоне в 3,4 км южнее деревни Урефты.

«Свалка расположена в 11−12 км от границ приаэродромной территории АО “Челябинское авиапредприятие”. Это способствует массовому скоплению птиц, что создает угрозу безопасности использования воздушного пространства», — уточнили в райсуде.