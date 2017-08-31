Погода в Башкирии на выходные: тридцатиградусная жара и дожди

Источник: Reuters

Осень, к счастью, в Башкирию приходить не торопится: в ближайшие дни в республике установится тридцатиградусная жара. В пятницу, 1 сентября, потеплеет до +26−29 градусов. В Стерлитамаке столбик термометра покажет отметку в +28 градусов, в Уфе — +27 градусов, в Нефтекамске ожидается до +26 градусов тепла, а в Сибае воздух прогреется до +29 градусов.

В выходные, 2 и 3 сентября, температура воздуха составит +27−30 градусов: если в Уфе потеплеет только до +28 градусов, то в Сибае термометр покажет долгожданные +30 градусов. В Стерлитамаке, по прогнозам синоптиков, установится самый настоящий температурный рекорд грядущих выходных — +31 градус.