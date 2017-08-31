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11:23 (мск), источник: Вести - Воронеж

Синоптики посоветовали жителям Воронежской области взять зонты на линейки 1 сентября

Поскольку торжественные линейки чаще всего проходят на улице, главный воронежский метеоролог порекомендовал одеваться теплее и больше двигаться.

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Источник: Вести - Воронеж

В День знаний, 1 сентября, воронежским школьникам и их родителям лучше одеться теплее и взять с собой зонты. В течение дня жителей региона ожидает небольшой дождь, местами гроза, рассказал корреспонденту «Вести-Воронеж» главный метеоролог Воронежской области Александр Сушков.

В День знаний дневная температура не поднимется выше 20 градусов. Ветер северо-восточный 7−12 м/с.

— Выходит южный циклон, который принесёт с собой осадки. В ночь на 1 сентября повсеместно время от времени дожди, температура 11−13 градусов. Осадки ожидаются и в течение дня. Погода улучшится только к воскресенью, 3 сентября. Будет прохладно, но уже без осадков, — пояснил Александр Сушков.

Поскольку торжественные линейки чаще всего проходят на улице, главный воронежский метеоролог порекомендовал одеваться теплее и больше двигаться.

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