Синоптики посоветовали жителям Воронежской области взять зонты на линейки 1 сентября
Поскольку торжественные линейки чаще всего проходят на улице, главный воронежский метеоролог порекомендовал одеваться теплее и больше двигаться.
Поскольку торжественные линейки чаще всего проходят на улице, главный воронежский метеоролог порекомендовал одеваться теплее и больше двигаться.
В День знаний, 1 сентября, воронежским школьникам и их родителям лучше одеться теплее и взять с собой зонты. В течение дня жителей региона ожидает небольшой дождь, местами гроза, рассказал корреспонденту «Вести-Воронеж» главный метеоролог Воронежской области Александр Сушков.
В День знаний дневная температура не поднимется выше 20 градусов. Ветер
— Выходит южный циклон, который принесёт с собой осадки. В ночь на 1 сентября повсеместно время от времени дожди, температура 11−13 градусов. Осадки ожидаются и в течение дня. Погода улучшится только к воскресенью, 3 сентября. Будет прохладно, но уже без осадков, — пояснил Александр Сушков.
Поскольку торжественные линейки чаще всего проходят на улице, главный воронежский метеоролог порекомендовал одеваться теплее и больше двигаться.