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11:31 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Дальнобойщики возмутились качеством единственной объездной дороги в Канске

Новая трасса для большегрузов появится в городе в 2020 году.

В Канске недовольные состоянием объездной дороги дальнобойщики устроили забастовку. Об этом рассказывают «Вести-Красноярск». Для них 6-километровая дорога — единственный способ проезда.

Как поясняют дальнобойщики, техника приходит в негодность, грузы разбиваются. Обычно водители фур, несмотря на запрещающие знаки и штрафы, предпочитают проезжать через сам Канск, но в этот раз путь преградил экипаж ДПС. Водители решили бастовать прямо на дороге. У путепровода образовалась пробка. Полицейские прибыли уладить конфликт.

Во время загрузки произошла ошибка.

«У меня состоялся разговор с первым заместителем главы города и с обслуживающей организацией. Пообещали, что сегодня сюда будет высыпано ПГС и грейдером разровняют. Претензии водителей адекватные и правильные», — пояснил заместитель начальника полиции по организации охраны общественного порядка Александр Туровский.

Дорога обслуживается администрацией Канска. Там сообщают, что денег на укладку асфальта нет. Глава города Надежда Качан пояснила, что выбирать пришлось между удобством дальнобойщиков и горожанами.

«Если бы они пошли по городу, мы бы получили, во-первых, разрушение дорожного полотна, во-вторых, это спальные районы микрорайона Северный, МЖК и так далее. Тут рядом учебные заведения стоят, а главное — больница, роддом и так далее. Все стоит на этой трассе. Поэтому было принято решение. Мы установили знаки. Въезд в город большегрузам запрещен», — говорит глава Канска Надежда Качан.

В настоящий момент идет строительство обхода с южной стороны города. 18-километровый участок с мостом через Кан будет готов только через несколько лет. В него вложат 4,5 млрд рублей.

«К строительству этого обхода мы сейчас приступаем, проделана огромная подготовительная работа. Оформлены все необходимые участки, выполнена вырубка леса. Сроки реализации — до конца 2020 года», — сообщила пресс-секретарь федерального управления автодорог «Байкал» Юлия Кравченко.

До этого срока водители большегрузов будут ездить по единственной положенной трассе через Канск.

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