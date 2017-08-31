В ходе борьбы с распространением АЧС в Новосибирской области уничтожен только один дикий кабан

Источник: Sibnovosti.ru

С 21 июля, когда чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия Новосибирской области приняла решение об отстреле диких кабанов, было уничтожено только одно животное. Об этом Sibnovosti.ru сообщил руководитель регионального управления Россельхознадзора Алексей Севастьянов.

«Сейчас очень сложно регулировать численность кабана, потому что не сезон для Сибири. В основном, охота осуществляется эффективно при наличии снежного покрова. Созданы особые группы, которые занимаются регулированием численности на приграничных территориях с Омской областью, работа проводится регулярно, но там очень сложные условия по части местонахождения популяции, которая там присутствует», — пояснил Алексей Севастьянов.

Решение об отстреле принималось для предотвращения распространения африканской чумы свиней (АЧС). По оценке господина Севастьянова, популяция диких кабанов в Новосибирской области насчитывает около тысячи голов.

Сейчас региональное правительство рассматривает предложение увеличить санитарную зону отстрела диких кабанов с 20 до 80 км вблизи населенных пунктов и крупных животноводческих комплексов. Ближайшие очаги заражение животных АЧС на территории Омской области находятся на расстоянии менее 100 км от животноводческих хозяйств Новосибирской области.